Uk, Kate “Chemioterapia completata, percorso verso guarigione é lungo”

agenzia

LONDRA (ITALPRESS) – “Ora che l’estate volge al termine, non posso dirvi quanto sia un sollievo aver finalmente completato il mio ciclo di chemioterapia”. Lo dice, in un videomessaggio, la principessa del Galles Kate Middleton. “Gli ultimi nove mesi – aggiunge – sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia. La vita come la conosci puó cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute. Il percorso della malattia oncologica é complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, soprattutto per le persone piú vicine. Con umiltá, ti mette anche faccia a faccia con le tue vulnerabilitá in un modo che non avevi mai considerato prima e, con ció, una nuova prospettiva su ogni cosa. Questo periodo ha ricordato soprattutto a William e a me di riflettere e di essere grati per le cose semplici, ma importanti della vita, che molti di noi spesso danno per scontate. Semplicemente amare ed essere amati. Sebbene abbia terminato la chemioterapia, il mio percorso verso la guarigione e il recupero completo é lungo e devo continuare a vivere ogni giorno come viene”. -foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). mgg/red 09-Set-24 18:32

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA