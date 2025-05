Ultima Giunta per Malagó “Grandi risultati e conti a posto”

agenzia

Il numero uno del Coni: “Orgoglioso, non credo ci sará un quarto candidato alla presidenza” ROMA (ITALPRESS) – “È stata la mia ultima Giunta da presidente. I risultati di questi dodici anni parlano da soli e i conti sono a posto. Quale sentimento prevale in me? L’orgoglio in modo netto. Sono molto sereno, l’amarezza sicuramente c’é stata perchê oggettivamente si poteva fare qualcosa di diverso ma sono state valutazioni politiche”. Nella Sala Presidente del Coni Giovanni Malagó chiude cosí la sua ultima riunione, da numero uno dello sport italiano, della Giunta Nazionale. Il 26 giugno il Consiglio Nazionale Elettivo dovrá scegliere il nuovo presidente del Comitato Olimpico Nazionale. “Al momento ci sono tre candidati (Luciano Buonfiglio, Luca Pancalli ed Ettore Thermes, ndr), due hanno un peso specifico diverso. Se dovessi rispondere oggi – ha affermato Malagó – dico che da qui alla scadenza delle candidature non credo si presenterá qualcun altro”. “Io sono orgoglioso per quanto ho fatto – ha proseguito il presidente del Coni – Non c’é mai stata una unitá cosí importante nel mondo dello sport. Se qualche presidente, uno, due o tre, puó avere opinioni diverse, mi auguro che chi viene dopo di me possa fare ancora meglio. Cosa avrei voluto fare e non sono riuscito? Salvaguardare i comitati regionali che hanno pagato la scelta politica presa contro il sottoscritto”. La Giunta odierna, aperta con un minuto di raccoglimento in memoria di Nino Benvenuti, ha approvato il Club Olimpico invernale per i Giochi di Milano-Cortina 2026 e ha assegnato le Stelle d’Oro al merito sportivo ad alcuni presidenti di Enti di Promozione Sportiva: Ciro Bisogno (Pgs), Damiano Lembo (Us Acli), Juri Morico (Opes), Andrea Pantano (Libertas), Paolo Serapiglia (Endas), Salvatore Bartolo Spinella (Csain). La Giunta ha poi deliberato di proporre Alberto De Nigro quale membro aggiunto del Consiglio d’Amministrazione di Sport e Salute in rappresentanza del Coni, dopo che il Mef non ha accolto la precedente nomina di Malagó in quanto organo di vertice del Comitato olimpico, carica incompatibile per legge col CdA di Sport e Salute. È stato infine deciso che il Trofeo Coni Invernale si svolgerá in Valle D’Aosta dal 18 al 21 dicembre 2025. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/mc/red 22-Mag-25 11:45

