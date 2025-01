Un anno di novitá in casa Nissan

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il 2024 é stato per Nissan un anno caratterizzato da tante novitá, sia in termini di prodotti che di servizi, pensati per adeguare l’offerta alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione. La gamma 100% di Crossover Nissan e veicoli commerciali Nissan, cosí come l’offerta di servizi di assistenza, é ora piú ampia e piú ricca di contenuti e, confermando l’accessibilitá come uno dei suoi punti di forza, si rivolge a un pubblico piú esteso per consolidare la posizione del marchio in Italia. Ad aprile, il nuovo Nissan Juke é presentato in anteprima assoluta alla stampa nazionale in occasione dell’apertura del Milano Running Festival, presso il MiCo a Milano. Il nuovo Juke, Official Car della ventiduesima edizione della Milano Marathon, si rinnova nello stile e nei contenuti, con una nuova livrea gialla, nuovi interni e nuove tecnologie di bordo, oltre a un’inedita versione N-Sport, il tutto unito a una ricca dotazione di tecnologie per il comfort e la sicurezza. I prezzi restano invariati rispetto alla versione precedente e nel 2024 le vendite di Juke superano le 12.000 unitá, segnando una crescita del 6% rispetto all’anno precedente. Sempre ad aprile, Nissan presenta il nuovo Qashqai che rafforza la sua identitá e il suo carattere di pioniere nei crossover con un nuovo design esterno ancora piú moderno e dinamico. Gli interni, piú eleganti e confortevoli, sono realizzati con materiali e finiture di qualitá superiore. Novitá anche in termini di tecnologie di assistenza alla guida e di connettivitá, per un’esperienza di guida piú sicura e pratica. Inoltre, nuova versione N-Design per i clienti che desiderano uno stile unico e distintivo. Anche per Qashqai tanti contenuti in piú di sicurezza e connettivitá, con prezzi inalterati rispetto alla versione precedente. Ottimi risultati di vendita per il pioniere Qashqai anche nel 2024, che si conferma al quarto posto fra i C-SUV piú venduti e il settimo posto fra gli ibridi piú venduti in Italia in tutti i segmenti. A luglio, Nissan annuncia che NISMO, il suo marchio sportivo, torna in Europa con il nuovo Nissan Ariya NISMO, primo modello EV NISMO sul mercato continentale. Il ritorno coincide con il 40° anniversario del marchio NISMO. La vettura é stata progettata per regalare forti emozioni alla guida, con un design ancora piú aerodinamico, maggiore maneggevolezza e sospensioni piú performanti. In attesa di Ariya NISMO, con prime consegne a inizi 2025. A settembre, Nissan fa un ulteriore passo avanti nella diffusione della mobilitá sostenibile, con ecoincentivi Nissan fino a un massimo di 11.000 euro su tutta la gamma Ariya. Un’offerta attraente per i clienti EV che supporta le vendite del crossover coupê 100% elettrico Nissan, che nei 12 mesi raddoppia i volumi (+91%) rispetto al 2023. Sul finire dell’anno Nissan presenta anche X-Trail Mild Hybrid, piú accessibile rispetto alla versione e-POWER, rivolgendosi cosí a un pubblico piú ampio. Nel 2024, le vendite totali di X-Trail superano le 3.800 unitá, in crescita del 9% rispetto al 2023, che valgono a X-Trail l’8° posto fra i D-SUV piú venduti in Italia. Novitá anche per la gamma LCV Nissan, con il lancio a luglio del nuovo Townstar Evalia, la versione per il trasporto persone del veicolo commerciale compatto. Con una capacitá di sette posti, disponibile in versione benzina o 100% elettrico, ampio spazio di carico e ricca dotazione tecnologica, Nissan Townstar Evalia é il mezzo ideale per il lavoro e per il tempo libero. A novembre, inoltre, Nissan presenta alla stampa internazionale il nuovo Interstar, il piú grande della gamma LCV Nissan, disponibile con motore diesel o 100% elettrico. Pensato per garantire massima efficienza, praticitá e comfort, il nuovo Nissan Interstar é caratterizzato da un design imponente ed elegante, una capacitá di carico ai vertici della categoria e un’ampia gamma di personalizzazioni nelle versioni Van e Chassis Cab allestibile. Tutti gli LCV Nissan godono della garanzia di 5 anni o 160.000 chilometri e di 8 anni o 160.000 chilometri per la batteria nella versione 100% elettrica. Un 2024 entusiasmante per gli LCV Nissan, con volumi di vendita in crescita del 31%, in virtú del salto in avanti di ogni modello della gamma: Townstar +7%, Primastar +38%, Interstar +59%. foto: ufficio stampa Nissan Italia (ITALPRESS). tvi/com 20-Gen-25 12:01

