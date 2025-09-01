Un arresto per l’omicidio di Parubiy, Kiev segue traccia russa

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato arrestato un sospettato per la sparatoria che ha colpito a morte sabato scorso il politico ucraino Andriy Parubiy. Il parlamentare 54enne é stato ucciso sabato da un aggressore che si spacciava per un corriere nella cittá occidentale di Leopoli, scatenando una caccia all’uomo. A darne notizia sui ‘X’ é stato lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky e, adesso, la polizia ucraina sospetta il possibile coinvolgimento nell’omicidio della Russia. A dichiararlo sui social é stato il capo della polizia ucraina Ivan Vyhivskyi: “Il lavoro 24 ore su 24 della polizia della regione di Leopoli e dell’ufficio centrale della Polizia Nazionale ha dato i suoi frutti – ha scritto Vyhivskyi -. L’audace assassino é stato arrestato e sono state raccolte le prove necessarie. Sappiamo che questo crimine non é casuale. C’é una traccia russa in esso. Tutti saranno ritenuti responsabili davanti alla legge”. Il sospettato per l’omicidio di Parubiy é stato fermato ieri sera e a darne notizia sono stati il ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko e il Capo dei Servizi di Sicurezza ucraini Vasyl Maliuk: “Le necessarie indagini sono in corso – ha scritto Zelensky -. Ho dato disposizione affinchê le informazioni disponibili siano rese pubbliche. Ringrazio le nostre forze dell’ordine per il loro lavoro tempestivo e coordinato. Tutte le circostanze di questo orrendo omicidio devono essere chiarite”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). col3/red 01-Set-25 14:13

