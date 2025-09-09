agenzia

MILANO (ITALPRESS) – I veicoli pesanti di oggi sono veicoli sofisticati, dotati di sistemi software avanzati, simili a quelli delle auto. La connettivitá é al centro di questo sviluppo. Oggi ci sono oltre un milione di camion Volvo connessi sulla strada in tutto il mondo che possono usufruire dell’intera gamma di servizi dell’azienda. “Utilizzando i servizi connessi, possiamo supportare i nostri clienti e i conducenti in tanti modi – ottimizzando l’operativitá, riducendo i consumi energetici e rendendo l’intera attivitá del camion piú efficiente e sicura. È fantastico che ora abbiamo un milione di camion Volvo connessi sulla strada” afferma Jan Hjelmgren, SVP Product Management di Volvo Trucks. “Un camion é uno strumento di lavoro per le aziende di trasporto, e deve rimanere su strada per generare valore. I nostri servizi possono davvero contribuire a questo. A lungo termine, questo contribuisce al funzionamento dell’intera societá”. Volvo offre servizi connessi in due aree principali: Operativitá e Produttivitá. I servizi per l’operativitá utilizzano la connettivitá per, ad esempio, monitorare e tracciare i veicoli da remoto e prevedere potenziali guasti, con l’obiettivo di ottimizzare il funzionamento del camion e ridurre i tempi di fermo. Il reale utilizzo del veicolo viene monitorato, assicurando un piano di manutenzione ottimizzato e garantendo che il veicolo riceva il servizio giusto al momento giusto. I servizi per l’operativitá includono anche aggiornamenti software da remoto per evitare visite inutili in officina. I servizi di produttivitá Volvo riguardano il miglioramento delle operazioni per clienti e la riduzione dei costi, ad esempio attraverso sistemi di gestione flotte e strumenti di pianificazione. I servizi includono anche soluzioni per i conducenti che possono migliorare l’efficienza del carburante e la sicurezza, oltre a funzionalitá di infotainment e comfort. I camion connessi giocano anche un ruolo importante nell’innovazione e nello sviluppo dei prodotti Volvo. I dati estratti dai camion possono essere analizzati per fornire approfondimenti sul comportamento del veicolo, permettendo uno sviluppo prodotto piú rapido e nuove soluzioni innovative. “La connettivitá é una parte molto importante della trasformazione di questo settore. Con l’uso di metodi analitici avanzati e dell’intelligenza artificiale, possiamo analizzare grandi quantitá di dati e utilizzare i risultati nello sviluppo dei nostri prodotti. Possiamo sviluppare nuovi prodotti e servizi che portano benefici ai nostri clienti, rendendo il trasporto piú produttivo, sostenibile e sicuro,” conclude Jan Hjelmgren. L’interfaccia dell’azienda per i servizi digitali per tutti i clienti si chiama Volvo Connect. foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia (ITALPRESS). tvi/com 09-Set-25 13:27

