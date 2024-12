Un milione di vendite in Europa per Toyota C-HR

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – La Toyota C-HR raggiungerá l’obiettivo di un milione di vendite in Europa entro la fine dell’anno, confermando la sua posizione di best seller e icona del marchio Toyota in tutto il continente. Lanciata nel 2016, la Toyota C-HR é un modello di riferimento per il brand, che conquista un nuovo pubblico attento allo stile grazie al suo design non convenzionale, al piacere di guida e alla qualitá premium. Ha stabilito un nuovo punto di riferimento stilistico nel segmento C-SUV europeo con il suo design audace e spigoloso che ricorda le linee dinamiche di una coupê sportiva. Il suo aspetto distintivo ha contribuito a trasformare positivamente la percezione di Toyota in Europa, portando una forte spinta emotiva al marchio. I clienti hanno risposto positivamente, piú della metá ha citato lo stile dell’auto come motivo principale per l’acquisto, contribuendo a rendere la Toyota C-HR il modello piú performante di Toyota nell’attirare nuovi clienti. Attraverso le sue due generazioni, la Toyota C-HR ha mantenuto le sue forti prestazioni di vendita ed é uno dei prodotti piú popolari di Toyota. La nuova Toyota C-HR PHEV, inoltre, ha contribuito in modo significativo all’aumento del 93% delle vendite di Plug-in Hybrid rispetto all’anno precedente. Rafforzando il suo legame con i clienti europei, la seconda generazione di Toyota C-HR beneficia di progettazione, ingegneria e produzione locali, con gli ingegneri e i designer Toyota presso il suo Centro Tecnico di Zaventem, vicino a Bruxelles. La silhouette da coupê della Toyota C-HR si é sempre distinta e la sua seconda generazione enfatizza ulteriormente quel look audace attraverso un aspetto piú ampio e sicuro, arricchito da linee decise e da un’esecuzione sofisticata del design. Fedele alla visione di una “concept car per la strada”, la nuova Toyota C-HR offre caratteristiche premium come le maniglie delle porte a filo, l’illuminazione ambientale dinamica degli interni a 64 colori e un tetto panoramico come parte di una customer experience personalizzata che mette il cliente al centro del veicolo. L’ultima versione di Toyota C-HR include per la prima volta un PHEV, il Plug-in Hybrid 220, con un’autonomia EV in grado di soddisfare le esigenze e le abitudini dei moderni clienti europei. Offre una guida fluida e rilassante di un vero veicolo elettrico con un’autonomia fino a 66 km (WLTP combinato) e, se utilizzato esclusivamente su strade cittadine o urbane, raggiunge un’autonomia completamente elettrica equivalente di circa 100 km (WTLP EAER City) a seconda delle specifiche esatte. Esprimendo un doppio DNA, la Plug-in Hybrid 220 passa automaticamente alla modalitá ibrida quando la batteria é scarica, offrendo ai conducenti la sicurezza e la flessibilitá della tecnologia ibrida Toyota leader della categoria e garantendo un’efficienza continua in ogni viaggio. In linea con il suo focus locale – e per la prima volta in Toyota – le batterie PHEV sono prodotte in Europa, presso Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT), lo stabilimento di Sakarya che quest’anno celebra il suo 30° anniversario. Oltre al Plug-in Hybrid 220, anche tre propulsori ibridi elettrici si basano sull’ultima tecnologia ibrida di quinta generazione di Toyota, sottolineando il percorso multi-tecnologico inclusivo di Toyota verso la neutralitá carbonica. La versione Hybrid 140 é equipaggiata con un motore da 1,8 litri e 140 CV mentre, per i clienti che desiderano un’esperienza di guida ancora piú coinvolgente, la versione Hybrid 200 combina la potenza e l’efficienza di un motore da 2,0 litri con 197 CV DIN e 190 Nm di coppia. – Foto ufficio stampa Toyota – (ITALPRESS). sat/com 19-Dic-24 17:31

