Una ricerca, per gli italiani il piacere autentico é nelle piccole cose

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Gli italiani riconoscono il piacere autentico nelle piccole cose, semplici e accessibili, e non ad esempio nel lusso o nella popolaritá tra amici e social media: é quanto emerge dalla ricerca condotta da AstraRicerche per Imperial Brands, azienda globale di beni di consumo, in occasione del lancio del nuovo prodotto PULZE 3.0, il nuovo dispositivo a tabacco riscaldato. Dalla ricerca emerge come la percezione del piacere cambi nel tempo: quasi 3 italiani su 4 dichiarano di aver modificato nel corso della vita la propria percezione di “piacere autentico”. A guidare questo cambiamento é soprattutto una riscoperta della semplicitá: il 60% degli intervistati afferma di aver imparato a dare piú valore alle cose semplici, una tendenza che cresce con l’etá. Parallelamente, si riduce l’importanza attribuita ai beni materiali o allo status sociale (21%). Un’evoluzione che sembra riflettere un percorso di maturazione personale, spesso anche innescato da esperienze di vita significative (36%) – in particolare tra le donne della Generazione X e dei Baby Boomers – e da una maggiore consapevolezza di sê e dei propri bisogni reali (35%). Le influenze esterne, come quelle provenienti da amici, familiari (13%) o dalla societá (7%), giocano un ruolo piú marginale, anche se risultano piú incisive nella Gen Z. Si evidenzia una netta differenza tra donne e uomini nel modo in cui vivono il piacere. Le donne si dimostrano piú orientate verso una dimensione relazionale ed emotiva: per loro il piacere autentico si manifesta soprattutto nei momenti di qualitá con le persone care (68%) e nella cura di sê e del proprio benessere emotivo (70%). Sono anche piú propense a considerare il piacere come uno strumento di benessere mentale: il 90% delle donne lo ritiene utile per ridurre lo stress e l’89% lo associa a un modo per essere piú autenticamente sê stesse. Gli uomini, invece, mostrano una maggiore attenzione alla realizzazione personale e professionale: la gratificazione derivante dal successo lavorativo é piú diffusa tra loro (36%), cosí come la ricerca di piaceri piú individuali e legati allo status. Su un campione di 1.025 individui, rappresentativi della popolazione generale italiana tra 18 e 70 anni in termini di sesso, etá e area geografica, tra le attivitá piú piacevoli il 70% degli intervistati segnala il tempo per sê (ad esempio lettura, musica, leggera attivitá fisica) e il relax e l’attivitá all’aria aperta. Seguono a ruota con variazioni minime il cibo e le esperienze di gusto (69%); il tempo di qualitá passato con famiglia o persone care (68%); le risate e il divertimento (66%); la pratica di un hobby o di un’attivitá personale (56%); la sessualitá (54%). Ma se i piaceri legati alle emozioni, al benessere emotivo e alle relazioni coinvolgono la maggioranza della popolazione, i piaceri basati su status, consumo o popolaritá interessano solo una minoranza, segno che per molti, la felicitá non si trova nel prestigio o nell’apparenza, ma nell’autenticitá. Notevole, infatti, lo scarto con i piaceri piú “superficiali”, che si posizionano in fondo alla classifica: la realizzazione professionale e ricoprire posizioni di prestigio (36%), viaggi ed esperienze costose (32%), l’acquisto di beni cari o di lusso (22%), la popolaritá tra amici (21%) e sui social media (10%). È evidente una svolta valoriale: per la maggior parte degli italiani, il piacere autentico non é un’esibizione, ma un’esperienza legata alle emozioni, alla connessione umana e alla semplicitá. A guidare questa “cura del piacere” é innanzitutto il contatto con la natura: oltre la metá degli intervistati (56%) dichiara di dedicare regolarmente tempo all’aria aperta, considerandola una fonte primaria di benessere emotivo. Seguono la vicinanza alle persone care (48%) e la scelta di circondarsi di chi fa stare bene. Molti italiani (46%) dichiarano anche di organizzare attivamente momenti piacevoli, che siano legati a hobby, relax o attivitá da vivere da soli (39%) o con la famiglia (36%). Importante anche il bisogno di rallentare: il 39% cerca di fare pause e ridurre i ritmi, mentre un italiano su tre coltiva la gratitudine per le piccole cose. Altri scelgono di disconnettersi dalla tecnologia (23%) per ritrovare presenza e consapevolezza. In fondo alla lista, ancora una volta, si trovano le strategie centrate sul possesso: appena il 15% cerca il piacere tramite lo shopping. – foto ufficio stampa Noesis – (ITALPRESS). fsc/sat/com 17-Set-25 12:05

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA