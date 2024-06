UniCredit, buddy é Official banking partner della Coppa Davis

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – buddy, la nuova filiale on line di UniCredit, é il nuovo Official banking partner della Coppa Davis. Il gruppo bancario paneuropeo e la Federazione internazionale tennis (ITF) hanno annunciato oggi la nuova partnership attiva dal 2024 fino alla fine del 2026. La partnership prende il via in un momento epico per il tennis italiano e nell’anno olimpico. La fase a gironi della fase finale della Coppa Davis si svolgerá dal 10 al 15 settembre in quattro cittá (Bologna, Manchester, Valencia e Zhuhai) e coinvolgerá 16 teams, mentre la Final 8 si svolgerá a Malaga dal 19 al 24 novembre. buddy rappresenta un nuovo modo di fare banca, un modello di servizio a distanza complementare ai canali esistenti di UniCredit: filiale fisica, call center, internet e mobile, che mette al centro il cliente. Una banca on demand, dove si potrá scegliere come e quando accedere al mondo UniCredit. Per UniCredit, banca commerciale paneuropea presente in 13 paesi del Continente e con 15 milioni di clienti nel mondo, la partnership rappresenta un’unione basata su valori condivisi; dimostra il sostegno della banca al mondo dello sport e la sua affinitá con i valori che lo sport rappresenta, in particolare lo spirito di squadra, la determinazione, il rispetto delle regole e l’inclusione. UniCredit fa parte di un gruppo di partner in espansione della Coppa Davis che comprende Dunlop, Joma, Quironsalud, Socios e Stake, che hanno tutti assicurato il loro continuo sostegno alla principale competizione di tennis maschile a livello mondiale. “Siamo molto orgogliosi che il nostro marchio innovativo e digitale buddy, che rappresenta un nuovo modo di fare banca, sia l’Official banking partner della Coppa Davis – ha detto Andrea Orcel, Group CEO e Head of Italy UniCredit -. Il torneo e i suoi partecipanti incarnano la ricerca dell’eccellenza e, soprattutto, dimostrano l’importanza fondamentale del lavoro di squadra. La Coppa Davis si distingue nel mondo del tennis valorizzando quanto sia importante il lavoro di squadra rispetto ai risultati individuali – valori che sono saldamente al centro di UniCredit”. David Haggerty, Presidente dell’ITF, ha dichiarato che “é un piacere accogliere il prestigioso marchio UniCredit nella famiglia dei partner della Coppa Davis. Desideriamo ringraziarli per la loro fiducia e siamo orgogliosi di aiutarli a far conoscere i loro prodotti. Non vediamo l’ora di lavorare con il team di UniCredit in occasione degli incontri e degli eventi di Coppa Davis, compreso l’evento del Gruppo A delle finali di Coppa Davis 2024, che si terrá a Bologna a settembre”. “In un momento epico per il tennis italiano, non possiamo che dare il benvenuto affettuosamente nella grande famiglia di questo sport ad un partner tanto prestigioso – ha sottolineato Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel -. La Coppa Davis dimostra, ogni anno, quanto sia importante il lavoro di squadra per arrivare al successo. È con questo spirito che la Fitp si augura di mettere in campo sempre nuove forme di collaborazione per lo sviluppo del tennis”. – foto xm4/Italpress – (ITALPRESS). xm4/fsc/com 12-Giu-24 15:14

