Universitá tra tradizione e innovazione, confronto al Meeting di Rimini

RIMINI (ITALPRESS) – L’incontro dal titolo “Universitá. Una presenza che costruisce per tutti” ha riempito la sala Gruppo FS C2 del Meeting di Rimini, dimostrando come il tema universitario resti di straordinario interesse per studenti, docenti e cittadini. Il moderatore Alfredo Marra ha sottolineato fin dall’inizio che “l’universitá é chiamata a rinnovarsi, perchê vive una fase di profonda trasformazione, problematica ma anche ricca di opportunitá”. Negli ultimi venticinque anni il sistema universitario italiano é cambiato profondamente: piú internazionale, piú efficiente, ma anche piú burocratico e meno attrattivo per i giovani talenti. Come ha ricordato Marra, “serve un nuovo patto tra docenti e studenti, per scrivere insieme le ricette del futuro”. Il primo tema affrontato riguarda la didattica. La rettrice Giovanna Iannantuoni ha dichiarato: “La didattica in presenza é tutto. Pensiamo a Milano senza i suoi otto atenei e i 250.000 studenti universitari: sarebbe una cittá vuota di voci, di idee, di passioni. La presenza delle universitá nelle cittá é il motore della democrazia e della coesione sociale”. Anche Elena Beccalli ha insistito sull’importanza della relazione educativa: “Le studentesse e gli studenti non sono utenti di un servizio, ma persone che desiderano vivere un’esperienza universitaria capace di valorizzare i loro talenti. L’universitá non puó ridursi a una fabbrica anonima di laureati: é comunitá educante”. Entrambe le relatrici hanno riflettuto sul rapporto tra tradizione e innovazione. Iannantuoni ha collegato il tema al declino europeo: “Non c’é crescita senza investimento nel capitale umano e nella ricerca. E non c’é innovazione senza universitá”. Beccalli ha aggiunto: “L’intelligenza artificiale e la digitalizzazione possono arricchire la didattica solo se restano strumenti e non diventano fini. Per questo ho lanciato un patto educativo sulle nuove tecnologie, perchê siano al servizio di un’autentica esperienza formativa”. Uno studente ha chiesto come le universitá possano contribuire alla pace in un mondo segnato dai conflitti. Iannantuoni ha risposto: “Abbiamo creato corridoi per le studentesse afgane, finanziato borse di studio per giovani palestinesi, accolto ricercatori in fuga. La scienza non ha confini: l’universitá deve restare luogo di accoglienza per chiunque coltivi talento e passione per la ricerca”. Beccalli ha aggiunto: “Le universitá sono istituzioni di pace. Possono educare le nuove generazioni ai valori della convivenza, accogliere studenti di culture diverse, diventare arene neutre di dialogo interreligioso e geopolitico. È questo il nostro contributo concreto contro la logica dei conflitti”. Il confronto ha dato spazio anche alle domande degli studenti presenti. Nicoló, dell’Universitá di Bologna, ha chiesto come valorizzare la rappresentanza studentesca oltre le logiche burocratiche. Beccalli ha ribadito: “I veri protagonisti dell’universitá siete voi. L’universitá deve diventare luogo di esperienza del sapere, non solo di trasmissione. Questo richiede la vostra partecipazione attiva”. Iannantuoni ha rilanciato: “Io vi chiedo: perchê non partecipate di piú? L’universitá é il tempo piú ricco della vostra vita, e noi rettori e docenti pensiamo a voi piú di quanto possiate immaginare. Pretendete di essere protagonisti, chiedete di piú”. Un altro studente ha posto il tema della riforma dell’accesso a Medicina. Iannantuoni ha chiarito: “Questa riforma é legge dello Stato, e noi faremo del nostro meglio per applicarla. Ma non posso nascondere le mie perplessitá. Non basta aumentare i numeri: dobbiamo chiederci perchê tanti giovani non scelgono discipline come l’emergenza-urgenza. Il vero nodo é investire nel sistema sanitario nazionale e trattenere i nostri medici, oggi costretti ad emigrare all’estero”. Infine, una studentessa della Cattolica ha chiesto quale sia il contributo originale di un ateneo cattolico. Beccalli ha risposto: “Un’universitá cattolica non é un operatore nel mercato globale delle idee. La sua identitá nasce dall’attenzione armoniosa tra ricerca della veritá e certezza della fede. La nostra missione é educare a uno sguardo lungo e integrale, trasmettendo competenze ma anche valori, perchê la persona e il bene comune siano sempre al centro”. In chiusura, le due rettrici hanno sintetizzato in tre parole le prioritá per l’universitá di oggi. “Futuro, democrazia e passione” sono le parole scelte da Iannantuoni. “Relazioni, alleanze e apertura al mondo” quelle indicate da Beccalli. Parole diverse ma complementari, che restituiscono la consapevolezza che l’universitá, per restare fedele alla sua missione, deve saper costruire ponti tra generazioni, culture e popoli. Il Meeting di Rimini ha cosí ribadito che l’universitá non é un tema di settore, ma un bene comune: un luogo dove il sapere diventa esperienza, dove la ricerca genera speranza e dove le nuove generazioni possono imparare a costruire insieme un futuro piú umano. – foto Meeting di Rimini 2025 – (ITALPRESS). fsc/com 23-Ago-25 21:40

