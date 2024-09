Urso “Al lavoro per produrre in Italia reattori nucleari”

agenzia

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “L’Italia é l’unico paese che ancora non produce energia nucleare. Entro la fine di quest’anno presenteremo un quadro normativo e stiamo lavorando a una Newco italiana con partnership tecnologica straniera che consenta di produrre a breve in Italia il nucleare di terza generazione avanzata”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al Forum Teha di Cernobbio a Villa d’Este. – foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xh7/vbo/red 08-Set-24 16:07

