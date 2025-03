Ursula von der Leyen “Il Ppe é il partito della pace e della stabilitá”

agenzia

FIRENZE (ITALPRESS) – “Il Ppe é sempre stato il partito della competitivitá, il partito della pace, della stabilitá e della forza. Insieme possiamo creare un’Europa forte, piú sicura e competitiva”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un video messaggio indirizzato al segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in occasione di un convegno in svolgimento a Firenze. “Stiamo mantenendo le promesse fatte alle nostre imprese che hanno bisogno di piú fiducia, stiamo dando investimenti senza precedenti alle nostre industrie strategiche” e “fino a 800 miliardi per la difesa” e tutto questo “in un momento in cui la competizione globale cresce”, ha sottolineato von der Leyen. – foto Ipa agency – (ITALPRESS). xb8/vbo/red 30-Mar-25 11:05

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA