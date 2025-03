Usa-Iran, Trump scrive a Khamenei per accordo su nucleare

agenzia

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si é detto pronto a trovare un accordo con l’Iran sulla questione del nucleare. L’Iran “non puó avere armi nucleari” ma “ci sono altre opzioni disponibili”, ha detto Trump in un’intervista trasmessa oggi da Fox Business Network. Il capo della Casa Bianca ha precisato di avere inviato ieri una lettera alla guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, in relazione al programma nucleare di Teheran. “Preferisco raggiungere un accordo”, ha detto Trump. “Se l’Iran non intende negoziare, sará molto brutto per loro”, ha concluso. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). lcr/sat/red 07-Mar-25 15:06

