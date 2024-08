Usa, Kamala Harris sceglie Tim Walz come vice

agenzia

WASHINGTON (ITALPRESS) – La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha scelto l’attuale governatore del Minnesota, Tim Walz, come suo vice per la corsa alla Casa Bianca. Lo ha annunciato Harris su X: “Come governatore, allenatore, insegnante e veterano ha dato il massimo per famiglie lavoratrici come la sua. È fantastico averlo nella squadra. Ora mettiamoci al lavoro”. -foto Agenzia Fotogramma- (ITALPRESS). mgg/com 06-Ago-24 16:47

