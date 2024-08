Vaiolo delle scimmie, Oms dichiara emergenza sanitaria internazionale

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – L’Organizzazione Mondiale della Sanitá ha dichiarato il virus Mpox (vaiolo delle scimmie) emergenza sanitaria internazionale. La decisione é stata presa dal Comitato di emergenza dell’Oms, come ha annunciato il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. L’Oms, ha spiegato Ghebreyesus, ha predisposto un piano di intervento regionale per il quale sono stati stanziati 15 milioni di dollari. I casi di vaiolo si sono diffusi in molti paesi africani, in particolare nella Repubblica Democratica del Congo e nei vicini Burundi, Kenya, Ruanda e Uganda. Quest’anno sono giá stati segnalati oltre 14.000 casi, con 524 decessi. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/red 14-Ago-24 20:24

