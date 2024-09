Val d’Aosta, Mattarella “Non si era e non si é stranieri a casa propria”

agenzia

AOSTA (ITALPRESS) – “Il principio che l’Assemblea Costituente affermava era esplicito: non potevano essere considerate straniere, in Italia, lingue parlate da cittadini italiani radicati nel suo territorio. Non si era – e non si é – stranieri a casa propria, quale fosse – e sia – la propria cultura, lingua, religione. Era la diretta conseguenza dei principi fondamentali della nostra Costituzione. Lo esplicita l’art.3.” Cosí il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’ottantesimo anniversario della Resistenza, Liberazione e Autonomia della Valle d’Aosta. “Ecco perchê – prosegue Mattarella – valorizzare le specificitá delle comunitá collocate alle frontiere dell’Italia ha arricchito i valori di convivenza della nostra civiltá. Il tema della tutela delle minoranze linguistiche ha trovato collocazione all’art.6 della nostra Carta fondamentale”.(ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma st1/trl/red 07-Set-24 12:48

