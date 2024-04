Valditara “Piú risorse per l’insegnamento dell’italiano agli stranieri”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Nelle scuole delle periferie delle grandi cittá del Nord e anche di Roma, dove ci sono forti percentuali di alunni stranieri, c’é un rendimento complessivo inferiore alla media. Noi dobbiamo includere, dobbiamo integrare”. Lo dice il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ai microfoni del Tg1, in merito alla sua proposta di tetto del 20% di alunni stranieri nelle classi. A chi ritiene che con questa proposta si possano creare classi-ghetto, Valditara risponde cosí: “Al contrario, le classi-ghetto sono quelle a maggioranza di stranieri”. Per quanto riguarda l’insegnamento dell’italiano agli alunni stranieri, “stiamo prevedendo in questo grande piano che stiamo studiando risorse importanti, e anche una preparazione ad hoc per docenti che devono essere valorizzati”, spiega il ministro. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/red 29-Mar-24 20:22

