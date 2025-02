Vance “Possibile accordo ragionevole tra Russia e Ucraina”

agenzia

MONACO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Mentre l’amministrazione Trump é molto preoccupata per la sicurezza europea e crede che possiamo arrivare a un accordo ragionevole tra Russia e Ucraina, crediamo anche che sia importante nei prossimi anni che l’Europa faccia un grande passo avanti per provvedere alla propria difesa”. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, nel suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza a Monaco. “La minaccia che mi preoccupa di piú nei confronti dell’Europa non é la Russia, non é la Cina, non é nessun altro attore esterno. E ció che mi preoccupa é la minaccia dall’interno”, ha aggiunto Vance. Sulla difesa “noi parliamo di condivisione del fardello. È importante essere in un’alleanza in cui si fa avanti l’Europa e l’America si concentri in zone che sono in pericolo”, ha aggiunto. “Ma non possiamo parlare del budget se non sappiamo cosa difendiamo. Per cosa vi state difendendo, qual é la visione? Cos’é cosí importante? Non c’é sicurezza se avete paura delle voci, delle opinioni e delle coscienze della vostra gente. Se si ha timore dei propri elettori non c’é niente che l’America puó fare per voi”, ha detto ancora Vance, per il quale “non c’é niente di piú urgente dell’immigrazione di massa”, anche in Europa. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/red 14-Feb-25 15:44

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA