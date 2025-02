Vandalizzata la foiba di Basovizza, Meloni “Oltraggio alla Nazione”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Atto di vandalismo nel corso della notte al monumento della foiba di Basovizza, a Trieste. Scritte offensive con vernice rossa sono comparse sul piazzale antistante il monumento, a poche ore dal Giorno del Ricordo, che si celebra domani per commemorare le vittime delle foibe. Unanime la condanna da parte delle forze politiche, in primi i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineatro come “la foiba di Basovizza é un luogo sacro, un monumento nazionale, da onorare con il silenzio e con la preghiera. Oltraggiare Basovizza, per di piú con scritte ripugnanti che richiamano a pagine drammatiche della nostra storia, non vuol dire solo calpestare la memoria dei martiri delle foibe ma significa oltraggiare la Nazione intera. Ció che é accaduto é un atto di gravitá inaudita, che non puó restare impunito”, conclude Meloni. (ITALPRESS). -Foto: Palazzo Chigi- ads/com 08-Feb-25 14:15

