Vecchioni “BF in Africa crea lavoro e porta conoscenze e tecnologie”

ROMA (ITALPRESS) – “BF opera in Africa come in altri continenti nell’esecuzione del suo piano di internazionalizzazione con tutta la filiera dei suoi partner e con tutto il know how che puô mettere a disposizione delle comunitá locali. Cosí come lavora in Italia lavora anche nei Paesi dove é chiamata a operare. Tutto lo sforzo va a beneficio delle popolazioni del posto: creando lavoro, portando conoscenze e tecnologie, investimenti e lasciando sul posto i prodotti e il valore generati e il know how per continuare a generarli”. Lo afferma in una nota Federico Vecchioni, amministratore delegato BF SpA. “Bf valorizza e gestisce la terra che le viene assegnata, non la compra – aggiunge -. Né esporta nulla verso mercati terzi, ma, al contrario, destina tutto ai mercati locali. Una logica inclusiva e di comunitá capace di realizzare percorsi di sviluppo delle risorse umane con una politica di formazione rivolta alla valorizzazione del tessuto di piccoli e medi agricoltori riscattati dalla miseria alla quale sono spesso condannati in certi contesti”. Secondo Vecchioni “ogni affermazione contraria é figlia di ignoranza e cinica disinformazione. Offende il lavoro di tanti italiani, l’impegno dei nostri imprenditori, l’onore del nostro Paese e l’amicizia dei popoli che ci accolgono”. – foto ufficio stampa BF – (ITALPRESS). fsc/com 12-Lug-24 10:42

