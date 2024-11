Veicoli Nissan e-Power superano traguardo delle 1,5 mln unitá prodotte

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Nissan ha reso noto che la produzione globale di veicoli equipaggiati con propulsore e-Power, venduti in 68 mercati in tutto il mondo, ha superato 1,5 milioni di unitá. La tecnologia e-Power é un brevetto Nissan che non ha eguali nel mercato. Costituito da un motore 100% elettrico che muove le ruote della vettura e un motore termico che produce energia, e-POWER offre l’accelerazione brillante, progressiva e lineare tipica dei veicoli elettrici, ma senza la necessitá di ricarica alla spina. Lanciato in Giappone nel 2016, e-Power é stato dapprima adottato sul modello Nissan Note e poi esteso ai crossover Kicks e X-Trail e al minivan Serena. Nell’anno fiscale 2023 (aprile 2023/marzo 2024) il 42,6% dei veicoli Nissan venduti in Giappone é equipaggaito con propulsore e-Power. In Cina, e-Power é disponibile dal 2021 sulla berlina Sylphy e ora anche su X-Trail. In Europa, e-POWER é stato lanciato nell’estate del 2022 ed é disponibile su Nissan Qashqai e X-Trail. Molto apprezzato per il piacere di guida, i bassi consumi e la silenziositá, sono oltre 100.000 i clienti europei che hanno giá scelto questa tecnologia, di cui oltre 20.000 in Italia. E oggi, sempre in Italia, il 60% dei Qashqai venduti a cliente privato sono con propulsore e-Power. Nissan prevede di lanciare e-Power negli Stati Uniti e in Canada entro la fine dell’anno fiscale 2026. I vantaggi e il piacere della guida in elettrico unitamente alla semplicitá di alimentazione a benzina e la possibilitá di percorrere piú di 1.000 chilometri con un pieno, fanno di e-Power la migliore tecnologia di transizione dalla mobilitá termica alla mobilitá totalmente sostenibile. foto: ufficio stampa Nissan Italia (ITALPRESS). tvi/com 04-Nov-24 13:06

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA