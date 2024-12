Vela, Ettorre “A Los Angeles vogliamo confermarci”

agenzia

“Per la vela si chiude un quadriennio fantastico per quello che ha saputo esprimere” ROMA (ITALPRESS) – “Per la vela si chiude un quadriennio fantastico per quello che ha saputo esprimere in tante manifestazioni e in tanti eventi. Siamo riusciti a portare la vela nelle case degli italiani come abbiamo visto con l’America’s Cup e con le medaglie olimpiche. Il tutto con tanta diffusione e tanta attivitá di base. Il voto é assolutamente alto, quasi perfetto”. Lo ha detto il presidente della Federazione italiana vela, Francesco Ettorre, nel corso di un’intervista presso la sede romana dell’Italpress. “Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi e un obiettivo non propriamente sportivo era quello di divulgare e far comprendere che lo sport della vela é complesso e sicuramente non semplice ma che puó raggiungere tantissimi ragazzi – ha proseguito il numero uno della Fiv – Grazie alle nostre societá riusciamo ad essere in tutta Italia. Un voto molto positivo che sicuramente fa ben sperare per il futuro”. La vela sta entrando sempre piú nel gergo degli italiani: “L’America’s Cup é sicuramente un evento di massa, l’evento piú antico della storia – ha spiegato Ettorre – Ogni partecipazione del team italiano ha sempre fatto parlare di sê, ma credo che quest’anno con il team giovane e anche con il team delle donne si sia incrementato tutto ció. Chiaramente le Olimpiadi per una federazione sono il fiore all’occhiello di tutta l’attivitá, adesso abbiamo grandi campioni, abbiamo personaggi sportivi che possono dare tanto alla vela italiana ma direi allo sport italiano”. Olimpiadi di Parigi che hanno portato ben due medaglie alla vela italiana: l’oro di Caterina Banti e Ruggero Tita nel Nacra 17 e lo storico successo di Marta Maggetti nel windsurf femminile. Ma é giá tempo di guardare avanti in direzione Los Angeles 2028: “A Marsiglia é stata un’esperienza sicuramente positiva, peró vogliamo migliorare, abbiamo alzato asticella dei progetti e degli obiettivi, stiamo ricomponendo lo staff tecnico che si arricchirá di altre figure proprio per dare maggiore forza a questi ragazzi. L’obiettivo é quello di confermarsi, migliorare é molto difficile peró il percorso da qui a Los Angeles sará fatto con la volontá di migliorarsi, questo é evidente. Tutti sappiamo quanto é difficile vincere una medaglia olimpica, quanto é difficile confermarsi e in questo caso abbiamo vinto tre medaglie nelle ultime due edizioni dei Giochi Olimpici. Fare meglio é importante, ma é sicuramente molto complesso”. Proprio nei giorni scorsi, Ettorre é stato rieletto presidente della Fiv: “Questo terzo mandato ha degli obiettivi che non sono solo quelli di natura sportiva, ma anche di consolidare la federazione perchê abbiamo davanti tantissime sfide non solo agonistiche, ma di crescita. Un percorso per entrare nel mondo della scuola e in tutti quei settori che fanno grande una disciplina sportiva: sono questi gli obiettivi. Abbiamo tutti una grande voglia di fare e di consolidare una federazione che sicuramente é ai vertici”, ha concluso. – foto Italpress – (ITALPRESS). spf/gm/red 17-Dic-24 12:45

