Ventimila autoriparatori scelgono PartsPlus di Ford Italia

ROMA (ITALPRESS) – A un anno dal lancio, Ford PartsPlus é ormai una realtá consolidata e rappresenta una novitá assoluta per gli operatori del settore delle autoriparazioni in Italia. Oggi la rete PartsPlus conta 20 centri operativi, con 300 persone dedicate che ogni giorno operano in 20.000 mq di magazzini dedicati allo stoccaggio dei ricambi Ford, Motorcraft e Omnicraft. Ford Italia sta rivoluzionando il modo di vendere ricambi, contribuendo ad aumentare sia il business dei Centri PartsPlus, sia la crescita di riparatori e carrozzerie autorizzate e indipendenti. In pochi mesi sono piú di 20.000 gli autoriparatori che hanno scelto Ford PartsPlus per l’approvvigionamento dei ricambi in tutta Italia. Ogni Centro PartsPlus dispone di un ampio stock di ricambi originali Ford, Motorcraft, Omnicraft, olio e materiali di consumo. Gli operatori del settore hanno a disposizione un canale di approvvigionamento di ricambi affidabile e dai prezzi competitivi e dedicati. Tutti gli ordini sono gestiti grazie a una warehouse sviluppata da Keyloop Italia e spediti mediante un servizio di consegna affidabile e professionale, in collaborazione con AsConAuto che raggruppa 27 Consorzi in tutta Italia, 421 mezzi di consegna e 131 promoter. Il Warehouse Management di Keyloop offre soluzioni software all’avanguardia mediante l’utilizzo di scanner e sistemi di telefonia integrata che rendono la gestione degli stock, la preparazione e la consegna dei ricambi un’attivitá efficiente ed efficace. Inoltre, grazie a questa tecnologia, tutti i 20 Centri sono collegati tra loro per faciliare il trasferimento di uno o piú ricambi presso un altro Centro PartsPlus. Il tutto a beneficio dei clienti. PartsPlus oltre a vendere e distribuire ricambi originali, mette a disposizione degli operatori del settore esperienza e competenza. L’intera rete dei Centri PartsPlus é stata pensata prestando particolare attenzione alla copertura territoriale, alla conoscenza e alle caratteristiche del business locale. Gli autoriparatori possono usufruire di consulenza e supporto tecnico da parte di esperti del settore, direttamente presso il Centro PartsPlus di riferimento, telefonicamente o via mail. Inoltre, i 20.000 clienti registrati al PartsPlus con un account commerciale possono usufruire di promozioni, sconti, programmi di marketing e offerte dedicate. Un controllo centralizzato del credito con 14 operatori dedicati, consente a PartsPlus di offrire ai suoi clienti molteplici metodologie di pagamento (bonifico, RIBA, SDD, POS) per andare incontro a tutte le possibili esigenze. In partnership con Intesa Sanpaolo S.p.A., Partsplus agevola inoltre la riconciliazione di tutti i pagamenti riordinando e omogeneizzando gli incassi dei Centri tramite una serie di conti virtuali collegati alle sedi. La rete dei Centri PartsPlus garantisce alti standard di servizio e fornitura di ricambi mediante l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, in partnership con Keyloop e Getronics. Inoltre, una rete telematica dedicata in tutta Italia consente il collegamento dei Centri con un unico ambiente wi-fi. Tutti i Centri PartsPlus sono aperti dal lunedí al venerdí, con orario continuato dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13, operando con un sistema comune di condivisione di ordini, stock ricambi tra i vari magazzini e consegne tra i vari Centri, il tutto per soddisfare le esigenze degli autoriparatori. “Siamo molto orgogliosi di questo nuovo modello di business”, ha dichiarato Alessio Franco, Direttore PartsPlus Italia.” In poco meno di un anno tutta la nostra organizzazione in Italia ha dimostrato come si possano raggiungere traguardi importanti con metodo, pianificazione e dedizione al lavoro. Ringraziamo i 20.000 Clienti che hanno giá scelto PartsPlus e ci auguriamo di migliorare ogni giorno garantendo servizi di qualitá agli autoriparatori e indirettamente a tutti coloro che guidano una vettura o un veicolo commerciale Ford, scegliendo ricambi originali per le loro riparazioni”. foto: ufficio stampa Ford Italia (ITALPRESS). tvi/com 05-Apr-24 18:25

