Verstappen il piú veloce, ma a Spa in pole c’é Leclerc

Il campione del mondo partirá 11esimo per la penalizzazione, Perez accanto al ferrarista SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Il campione del mondo, Max Verstappen, con il tempo di 1’53″159, ha chiuso in testa le Q3 ma non sará in pole position nel GP del Belgio. L’olandese della RedBull, infatti, partirá in 11^ posizione per aver cambiato il quinto motore, ma nei tempi ha preceduto il monegasco della Ferrari, Charles Leclerc di quasi 6 decimi. Accanto a Leclerc, che dunque scatterá in pole position, ci sará il messicano Sergio Perez (Red Bull, +0″606 da Verstappen). Terza posizione in griglia per il britannico della Mercedes Lewis Hamilton (+0″676), che finisce in seconda fila insieme al connazionale Lando Norris (McLAren). Quinta posizione per Oscar Piastri (McLaren) in terza fila insieme a George Russell con la Mercedes (+1″025). Settima la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz (+1″318), ottavo Fernando Alonso con l’Aston Martin (+1″606) e nono Esteban Ocon su Alpine (+1″651). Partirá prima di Verstappen anche Alexander Albon, finito 11° nelle Q2. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mga/mc/red 27-Lug-24 17:18

