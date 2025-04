Verstappen in pole in Arabia Saudita, quarto tempo per Leclerc

agenzia

L’olandese beffa Piastri, Hamilton in quarta fila, disastro Norris JEDDAH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Uno strepitoso Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio di Arabia Saudita 2025 di Formula 1. L’olandese firma un super giro in 1’27″294 e beffa la McLaren di Oscar Piastri di appena 10 millesimi. Terzo posto per un ottimo George Russell, a 0″113 dal quattro volte campione del mondo. La Ferrari di Charles Leclerc partirá dalla quarta casella davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, mentre Lewis Hamilton non va oltre il settimo tempo. Decima posizione per Lando Norris, vittima di un incidente ad inizio Q3. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xq6/glb/red 19-Apr-25 20:29

