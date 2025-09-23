Via a fine ottobre a Debrecen alla produzione in serie della BMW iX3

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Il BMW Group é entrato nella fase finale che precede l’uscita dalla linea di assemblaggio del primo modello della Neue Klasse. La produzione in serie della nuova BMW iX3 inizierá a fine ottobre nello stabilimento di Debrecen, in Ungheria: il piú recente e innovativo impianto dell’intera rete produttiva globale del Gruppo, che avvierá ufficialmente le proprie attivitá. “L’avvio della produzione in serie della BMW iX3 segna l’inizio di una nuova era per la produzione automobilistica. Il nostro nuovo stabilimento di Debrecen é stato progettato e costruito interamente in linea con la nostra visione strategica iFACTORY. Digitale fin dall’inizio, lo stabilimento offrirá una nuova dimensione di efficienza produttiva, senza alcun impiego di combustibili fossili”, ha dichiarato Milan Nedeljkovic, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG responsabile della Produzione. La BMW iFactory rappresenta una visione strategica della produzione, fondata su strutture snelle ed efficienti, gestione responsabile delle risorse, utilizzo mirato delle piú recenti innovazioni digitali e una forte attenzione verso le persone. Presso lo stabilimento di Debrecen, il BMW Group ha inoltre depositato numerosi nuovi brevetti relativi a sistemi e processi innovativi. foto: ufficio stampa BMW Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 23-Set-25 17:32

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA