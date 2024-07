Via D’Amelio, Mattarella “Sacrificio simbolo di probitá e di riscatto”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “La tremenda strage di via D’Amelio, 57 giorni dopo l’attentato di Capaci, ha costituito l’apice della strategia terroristica condotta dalla mafia. Con atti spietati di guerra, si voleva piegare lo Stato e sottomettere la societá. Le Istituzioni e i cittadini lo hanno impedito. Gli assassini a capo dell’organizzazione criminale sono stati assicurati alla giustizia, il sacrificio di chi ha difeso la legalitá e la libertá é divenuto simbolo di probitá e di riscatto. Ora il testimone é nelle mani di ciascuno di noi. L’anniversario della morte di Paolo Borsellino, e con lui di Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, é un giorno di memoria e di impegno per la Repubblica”. Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio inviato in occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio. “Il primo pensiero é rivolto ai familiari dei caduti, al loro infinito dolore, alla dignitá con cui, a fronte della disumana violenza mafiosa, hanno saputo trasmettere il senso del bene comune e hanno sostenuto la ricerca di una piena veritá sulle circostanze e i mandanti dell’attentato. Questa ricerca é stata ostacolata da depistaggi. Il cammino della giustizia ha subito tempi lunghi e questo rappresenta una ferita per la comunitá. Il bisogno di veritá é insopprimibile in una democrazia e dare ad esso una risposta positiva resta un dovere irrinunciabile – aggiunge -. Paolo Borsellino, e con lui Giovanni Falcone, hanno inferto con il loro lavoro colpi decisivi alla mafia. Ne hanno disvelato trame e dimostrato debolezze, lasciando un’ereditá preziosa, non soltanto per indagini e processi. Hanno insegnato che la mafia si batte anche nella scuola, nella cultura, nella coerenza dei comportamenti, nel rigore delle Istituzioni, nella vita sociale. Questi insegnamenti continuano a segnare il dovere della Repubblica”.(ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma trl/com 19-Lug-24 09:10

