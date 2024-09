Violenze in ospedale, Schillaci “Sí ad arresto in flagranza differita”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo partecipato a un’importante riunione con il sottosegretario Gemmato e con tutti gli ordini professionali sanitari. Noi siamo interventi da subito su questo problema annoso della sanitá italiana. Lo scorso anno nel decreto Bollette abbiamo aumentato le pene per chi commette violenze e abbiamo anche istituito la procedibilitá d’ufficio, ma non é piú sufficiente. Ci siamo confrontati con il ministro Nordio e in questo momento riteniamo che lo strumento piú utile per cercare di combattere questo fenomeno inaccettabile é di introdurre sempre l’arresto in flagranza di reato anche differita”. Cosí il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine dell’incontro con le rappresentanze degli operatori sanitari sul tema delle violenze contro medici e infermieri. “Ho incontrato anche il ministro Piantedosi, i posti di polizia negli ospedali sono aumentati in modo significativo e quindi il Governo é sul pezzo”, ha aggiunto. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). ads/sat/red 12-Set-24 18:28

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA