Virginie Maria Vernay nuova Sales Fleet Director Renault Group Italia

ROMA (ITALPRESS) – Dal 1° ottobre 2025 l’attivitá Fleet di Renault Italia sará riorganizzata con la nascita di una nuova Direzione dedicata, con l’obiettivo di massimizzare le potenzialitá di business del Costruttore in questo settore strategico. A partire da questa data, Virginie Maria Vernay é nominata Sales Fleet Director, entrando cosí a far parte del Comitato di Direzione di Renault Italia e riportando a Sêbastien Guigues, CEO Renault Italia. Dalla stessa data, Paolo LEMBO é nominato Used Car & Network Strategy Director, per pilotare una Direzione focalizzata sul Business dei Veicoli Usati e sulla Strategia Rete. L’attivitá di Short term Rental rimarrá altresí all’interno di questa Direzione. “Rivolgo un sentito ringraziamento a Paolo e al suo team per i risultati conseguiti fino ad oggi e do il benvenuto a Virginie, la cui esperienza sará determinante per rafforzare e sviluppare ulteriormente l’attivitá Fleet, elemento chiave della nostra strategia di crescita in Italia” ha commentato Sêbastien Guigues, CEO Renault Italia. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 25-Set-25 14:53

