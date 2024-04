Volvo EX30 premiata con il Car Design Award 2024

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Volvo tra i protagonisti della Milano Design Week grazie alla piccola EX30, premiata con il prestigioso Car Design Award 2024 come migliore auto di produzione. L’annuncio e la consegna del premio sono avvenuti nel corso di un evento tenutosi mercoledí 17 aprile presso l’ADI Museum di Milano, mentre la Design Week, uno degli appuntamenti piú importanti del panorama mondiale del Design, é in pieno svolgimento. In rappresentanza del team di designer di Volvo, sono stati Linnea Karlsson, CMF Designer, e Jurgen Josê, Senior Design Manager, a ricevere il premio da Silvia Baruffaldi, Presidente della giuria, Direttore della rivista Auto&Design (fondatrice e coordinatrice del Premio) e membro della giuria dell’Auto dell’Anno (COTY) per l’Italia. “Per Volvo, piccolo é davvero bello. L’esterno della EX30 é perfettamente riuscito e l’interno é molto spazioso. Un Suv piccolo con un forte senso del lusso, caratterizzato dal tipico linguaggio di design Volvo: semplice, ecologico, pratico, ma anche capace di portare una sensazione di freschezza con il suo caratteristico design scandinavo, seppure inedito” é la motivazione fornita dagli organizzatori per il premio assegnato a Volvo EX30. Istituito nel 1984 e rinnovato nel 2016, il Car Design Award é uno dei piú importanti premi mondiali legati al design automobilistico. Il Car Design Award premia tre categorie: Concept Cars, Production Cars e Brand Design Language, quest’ultimo riconoscimento assegnato al team di design che meglio ha lavorato alla consistenza e alla trasversalita` del linguaggio formale del marchio sull’intera gamma di prodotti. I vincitori sono scelti da una giuria di undici membri, esperti, giornalisti delle principali testate automobilistiche internazionali, capaci di dare una valutazione obiettiva e completa della scena mondiale del design automobilistico. “Il Car Design Award si conferma il premio d’eccellenza del design automobilistico, un settore altamente competitivo che e` in continua evoluzione e che porta al centro del dibattito tematiche fondamentali come la sostenibilitá e la mobilitá del futuro”, ha affermato Silvia Baruffaldi, Direttore di Auto&Design e Presidente della Giuria del Premio. In passato Volvo Cars si era giá aggiudicata per due volte (2016 e 2018) il Car Design Award per il Design Language. La EX30 rafforza in modo decisivo il portafoglio di prodotti Volvo, che contiene anche diversi modelli ibridi plug-in e mild-hybrid molto interessanti in piú segmenti. Queste auto rappresentano un importante ponte verso l’ambizione di Volvo Cars di vendere solo veicoli elettrici entro il 2030. Gli acquirenti dell’EX30 possono scegliere tra tre motorizzazioni, tutte elettriche: una versione a motore singolo con 200 kW (272 CV) e una batteria da 51 kWh; una versione a motore singolo con autonomia estesa in virtú di una batteria con capacitá aumentata a 69kWh; una versione Twin Motor Performance con 315 kW (428 CV) e una batteria da 69 kWh. L’EX30 offre un’autonomia fino a 476 km e la batteria puó essere ricaricata dal 10 all’80% della capacitá in poco piú di 25 minuti. foto: ufficio stampa Volvo Italia (ITALPRESS). tvi/com 19-Apr-24 15:29

