Volvo FH Aero, 600 km di autonomia e ricarica superveloce

MILANO (ITALPRESS) – Il nuovo camion elettrico a lunga percorrenza di Volvo ha un’autonomia fino a 600 chilometri e le sue batterie possono essere ricaricate in 40 minuti. Per la prima volta, Volvo presenta la sua nuova ammiraglia elettrica per impieghi gravosi che ha il potenziale di rivoluzionare il trasporto pesante a lungo raggio. Volvo Trucks lancerá ufficialmente e inizierá a prendere ordini per il suo nuovo camion elettrico per le lunghe distanze, il Volvo FH Aero Electric con e-axle, nella prima metá del 2026. Tuttavia, giá da ora vengono rivelate immagini e ulteriori dettagli sul nuovo camion elettrico, mentre i clienti possono anche firmare una lettera di intenti per l’acquisto del nuovo camion. Il nuovo FH Aero Electric é stato progettato per il trasporto a lungo raggio, un segmento che rappresenta gran parte delle emissioni di CO2 dei camion e che finora é stato difficile da elettrificare. Il nuovo camion avrá una capacitá di ricarica rapida e un’autonomia di guida puramente elettrica fino a 600 km. “Si tratta di una vera e propria svolta nel settore dei trasporti a emissioni zero. Ora le aziende di trasporto possono percorrere distanze molto lunghe con camion elettrici senza dover scendere a compromessi sulla produttivitá. La ricarica superveloce e l’elevata capacitá di carico utile ne fanno una soluzione molto competitiva”, afferma Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks. “I camion elettrici nelle operazioni a lungo raggio daranno un importante contributo alla riduzione delle emissioni di CO2 nel nostro settore, poichê é qui che si puó risparmiare di piú per camion. È una notizia positiva per le aziende di trasporto e per la societá”. La ricarica delle batterie del nuovo Volvo FH Aero Electric a lungo raggio sará piú rapida, poichê il nuovo camion elettrico é stato adattato al nuovo standard MCS (Megawatt Charging System). La ricarica della batteria del camion (dal 20% all’80%) richiederá circa 40 minuti, il che significa che puó essere effettuata entro il periodo di riposo previsto dalla legge per i conducenti di camion nell’UE, contribuendo cosí a un’elevata produttivitá. Grazie alla ricarica rapida, questo camion consentirá di effettuare trasporti elettrici su lunghe distanze in un solo giorno. Il nuovo camion elettrico puó avere un peso totale di 48 tonnellate e ha una capacitá di carico utile vicina a quella di un camion diesel convenzionale. La capacitá di carico utile é possibile grazie a un asse portante supplementare (configurazione 6×2), che consente di avere piú batterie a bordo e offre vantaggi in termini di distribuzione del peso, considerando il peso delle batterie supplementari in combinazione con rimorchi pesanti. La lunga autonomia del nuovo camion Volvo é resa possibile dalla nuova tecnologia della trasmissione, il cosiddetto e-axle, che crea spazio per una maggiore capacitá delle batterie a bordo. Il nuovo FH Aero Electric puó avere 8 batterie a bordo con una capacitá installata di 780 kWh. Il nuovo camion, che sará disponibile anche con cabina standard, rappresenta un’importante aggiunta all’ampia offerta di camion elettrici e servizi correlati di Volvo Trucks. I servizi includono tutto, dalla valutazione dei percorsi adatti all’elettrificazione, alla ricarica efficiente dei camion elettrici su strada e nel deposito, fino al monitoraggio dettagliato delle prestazioni della flotta di camion elettrici. “Abbiamo l’offerta piú completa del settore per il trasporto con veicoli elettrici e abbiamo piú di cinque anni di esperienza nel supportare migliaia di clienti, grandi e piccoli, a passare all’elettrico. Volvo Trucks é l’azienda di riferimento per le aziende di trasporto che vogliono iniziare il loro percorso di decarbonizzazione”, spiega Roger Alm. Volvo Trucks é leader mondiale nel settore dei camion elettrici per impieghi medi e pesanti, con otto modelli elettrici a batteria nel suo portafoglio. L’ampia gamma di prodotti Volvo consente di elettrificare la distribuzione urbana e regionale, l’edilizia, la gestione dei rifiuti e ora anche il trasporto su lunga distanza. Volvo ha avviato la produzione in serie nel 2019 e finora ha consegnato piú di 5000 veicoli elettrici a clienti in 50 Paesi del mondo. Volvo Trucks guida la transizione verso un trasporto privo di combustibili fossili per raggiungere il suo obiettivo di emissioni nette zero entro il 2040 utilizzando una strategia tecnologica a tre percorsi. L’approccio tecnologico a tre percorsi si basa su motori elettrici a batteria, elettrici a celle a combustibile e a combustione che funzionano con carburanti rinnovabili come idrogeno verde, biogas o HVO (olio vegetale idrotrattato). foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia (ITALPRESS). tvi/com 22-Mag-25 18:40

