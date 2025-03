Volvo FH Aero si aggiudica il premio Green Truck 2025

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Il Volvo FH Aero, il veicolo piú efficiente di sempre in termini di consumi, é il vincitore del premio Green Truck 2025. Il Volvo FH Aero offre una combinazione di una buona aerodinamica e di un’efficiente catena cinematica, con conseguente risparmio di carburante e di CO2 secondo un test indipendente. Il test annuale Green Truck é un test comparativo completo e indipendente organizzato dalle riviste tedesche specializzate Trucker e Verkehrs-Rundschau per individuare il camion a lungo raggio piú efficiente dal punto di vista dei consumi. “Sono molto orgoglioso di vedere un test esterno che conferma che il nostro Volvo FH Aero offre davvero un’efficienza superiore in termini di consumi, risparmiando CO2 e costi di gestione per i nostri clienti ogni giorno”, ha dichiarato Jan Hjelmgren, Responsabile Gestione Prodotti di Volvo Trucks. “Continueremo a innovare e a introdurre miglioramenti nell’efficienza dei consumi, a beneficio sia del clima sia della produttivitá delle aziende di trasporto. Il consumo di carburante rappresenta una parte importante dei costi operativi dei nostri clienti, quindi sappiamo che i nostri sforzi fanno la differenza”. Il vincitore di quest’anno é il Volvo FH Aero con motore D13 da 420 CV e il pacchetto I-Save di Volvo, oltre al nuovo Camera Monitor System, che consente di risparmiare carburante grazie al suo impatto positivo sull’aerodinamica. Il camion Volvo ha registrato un consumo medio di 21,20 litri/100 km su un percorso di prova definito dall’organizzatore. “Con la vittoria del Green Truck, Volvo Trucks ha fatto tripletta! Prima siamo stati l’unico marchio a ottenere le cinque stelle nel primo test di sicurezza per veicoli pesanti di Euro NCAP, poi siamo diventati il piú grande marchio di veicoli pesanti in Europa nel 2024, e ora il Volvo FH Aero é il camion piú efficiente dal punto di vista dei consumi in un test indipendente: sono davvero orgoglioso di tutti questi risultati!” ha dichiarato Roger Alm, Presidente di Volvo trucks. Il Volvo FH Aero é stato introdotto all’inizio del 2024 e presenta un nuovo design aerodinamico della cabina che consente di risparmiare fino al 5% sul consumo di carburante e sulle emissioni di carbonio rispetto al Volvo FH normale. Il modello testato é alimentato dall’affidabile ed efficiente motore diesel D13 di Volvo con I-Save, che combina l’efficiente motore turbo compound con software di gestione dedicati. La nuova serie di modelli Volvo FH Aero é disponibile in quattro versioni: FH Aero, FH Aero Electric, FH Aero a gas e FH16 Aero. Le versioni diesel e a gas dei Volvo FH e FH Aero possono essere alimentate con carburanti rinnovabili come biogas, biodiesel e HVO, riducendo significativamente le emissioni di CO2. foto: ufficio stampa Volvom Trucks Italia (ITALPRESS). tvi/com 28-Mar-25 15:16

