Volvo fornirá 1.500 camion FH Aero al Gruppo Lannutti

ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Lannutti, con sede in Italia, gestisce una flotta di oltre 2.500 veicoli 24/7 in otto paesi europei. Nell’ambito di un programma di rinnovamento della flotta, Lannutti ha firmato un ordine per 1.500 camion Volvo FH Aero. Tutti sono dotati del nuovo Camera Monitor System di Volvo, un nuovo componente che sostituisce i normali specchietti, migliorando l’aerodinamica e la sicurezza. “Il principio di rinnovamento della flotta per noi del Gruppo Lannutti é quello di dare prioritá ai veicoli a basse emissioni, offrendo al tempo stesso un elevato livello di comfort e sicurezza ai nostri autisti, proteggendo loro e tutti gli altri utenti della strada. Oltre alla tecnologia I-Save per il risparmio di carburante, giá adottata al 100% nella flotta, ora puntiamo a cogliere i vantaggi derivanti dal Camera Monitor System e dal miglioramento del design aerodinamico. Questa partnership con Volvo ci permetterá di continuare il nostro percorso verso le emissioni zero”, afferma Valter Lannutti, CEO del Gruppo Lannutti. La maggior parte dei veicoli ordinati da Lannutti sará alimentata da HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), un carburante che puó essere ottenuto da prodotti di scarto, riducendo le emissioni di CO2 fino al 90%. “Questo accordo mi rende molto orgoglioso perchê dimostra la fiducia e l’impegno di Lannutti nei confronti di Volvo Trucks come partner commerciale di lunga durata”, afferma Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks. E prosegue: “Questa é davvero la prova che abbiamo fatto la scelta giusta con il nuovo Volvo FH Aero. Non solo aiuta i nostri clienti a ridurre i costi del carburante e le emissioni di CO2, ma é anche uno dei modelli di camion piú sicuri per i loro autisti”. L’efficienza dei consumi e la sicurezza hanno rivestito la stessa importanza nello sviluppo del nuovo Volvo FH Aero. Il nuovo design aerodinamico della cabina é fino al cinque per cento piú efficiente in termini di consumi rispetto al suo predecessore. Inoltre, il nuovo Camera Monitor System di Volvo Trucks non solo contribuisce al risparmio di carburante grazie al suo design aerodinamico, ma migliora anche la sicurezza stradale grazie a una maggiore visibilitá per il conducente, anche in condizioni di buio e pioggia. Il risparmio di carburante del nuovo Volvo FH Aero si aggiunge ai miglioramenti apportati negli ultimi anni alla catena cinematica del camion Volvo FH, compresa la tecnologia I-Save di Volvo. I risparmi di carburante realizzati sulla gamma di camion Volvo FH e sul nuovo FH Aero si traducono in una significativa riduzione delle emissioni di CO2 e dei costi di gestione. Il Volvo FH Aero é inoltre dotato di una serie di nuove caratteristiche interne che migliorano l’ambiente di lavoro per gli autisti, nonchê di servizi connessi che offrono agli operatori delle flotte una gestione completa del camion e del rimorchio. Il nuovo Volvo FH Aero é disponibile in quattro varianti: FH Aero, FH Aero Electric, FH Aero Biogas e FH16 Aero. I 1.500 nuovi veicoli Volvo saranno consegnati al Gruppo Lannutti tra il 2024 e il 2025. foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia (ITALPRESS). tvi/com 19-Lug-24 11:55

