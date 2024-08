Volvo lancia un nuovo servizio per la ricarica dei camion elettrici

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Volvo Trucks prosegue nell’introdurre nuovi servizi per la ricarica dei camion elettrici. L’ultimo – il Charging Management – é un servizio che consente una ricarica efficiente presso il deposito dell’azienda. Il nuovo servizio di Volvo Trucks, Charging Management, consente alle aziende di trasporto di gestire in modo efficiente la ricarica privata dei camion elettrici presso il deposito dell’azienda. Il servizio contribuisce ad aumentare la produttivitá e i tempi di attivitá, garantendo che i camion di una flotta siano sufficientemente carichi per le operazioni pianificate e riducendo il numero di sessioni di ricarica non pianificate. Sulla piattaforma, il trasportatore puó creare piani di ricarica che stabiliscono quando i veicoli devono iniziare a caricarsi e raggiungere il livello massimo della batteria. Le deviazioni dal piano vengono notificate all’utente per evitare un basso livello di batteria. Il servizio fornisce una panoramica visiva del processo di ricarica dei camion, con l’indicazione del livello e dello stato di carica della batteria. I rapporti sulle sessioni di carica dei veicoli e dei caricatori sono disponibili per il follow-up. “La ricarica é un aspetto fondamentale quando si utilizza un camion elettrico. Come azienda di trasporti, volete assicurarvi che i vostri camion siano carichi e pronti quando é il momento della prossima missione di trasporto. Seguire il processo di ricarica é importante anche per capire se ci sono deviazioni. Questo servizio aiuta i trasportatori in tutto questo” spiega Johan ×stberg, responsabile del servizio Electromobility di Volvo Trucks. L’anno scorso Volvo Trucks ha lanciato Volvo Open Charge, un servizio progettato per rendere la ricarica su strada piú prevedibile e affidabile. Volvo Open Charge assiste i trasportatori nella ricerca e nell’accesso alle stazioni di ricarica pubbliche. È possibile pagare la ricarica tramite l’applicazione presso le stazioni in cui Volvo ha una partnership. Nel prossimo futuro sará possibile prenotare il tempo di ricarica attraverso l’app, che consentirá ai trasportatori di ottimizzare la pianificazione della ricarica. Il servizio Volvo Open Charge é stato lanciato in Svezia e nei Paesi Bassi, e seguiranno altri Paesi in Europa e in altre parti del mondo. Charging Management e Volvo Open Charge fanno entrambi parte di Volvo Connect, l’interfaccia di Volvo Trucks per i servizi digitali per tutti i clienti. foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia (ITALPRESS). tvi/com 28-Ago-24 16:28

