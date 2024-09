Volvo trucks incrementa l’uso di acciaio a basse emissioni di CO2

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Volvo é stato il primo produttore di camion al mondo ad introdurre questo tipo di acciaio nei suoi veicoli elettrici nel 2022. Ora l’azienda sta estendendo l’uso dell’acciaio a basse emissioni di CO2 a tutte le trasmissioni. Il nuovo acciaio é prodotto dall’azienda svedese SSAB e si chiama SSAB Zero. È realizzato con materiale riciclato e prodotto utilizzando energia elettrica e biogas privi di fonti fossili. Di conseguenza, le emissioni di CO2 sono ridotte di circa l’80% rispetto alla produzione di acciaio convenzionale con energia fossile. L’anno prossimo, il telaio di circa 12.000 camion Volvo FH e FM sará realizzato in acciaio a basse emissioni di CO2. Ció comporterá un risparmio di 6.600 tonnellate di CO2 equivalenti. Man mano che la disponibilitá di acciaio a basse emissioni di CO2 aumenterá, verrá introdotto in altri modelli di camion e in altre parti del veicolo. Volvo sta inoltre pianificando la sostituzione di altri materiali nei suoi camion con alternative a basse emissioni. “Questo é un ulteriore passo avanti verso la nostra vision: emissioni zero. L’acciaio é uno dei materiali principali dei nostri camion. Stiamo cercando di sostituire anche altri materiali, come l’alluminio e la plastica, con alternative a basse emissioni. Siamo orgogliosi di essere all’avanguardia nel settore quando si tratta di materiali sostenibili per i nostri veicoli”, afferma Jan Hjelmgren, Senior Vice President Product Management and Quality di Volvo Trucks. Il potenziale di riduzione delle emissioni di CO2 é elevato, poichê quasi la metá del camion é costituita da acciaio (47% di un veicolo Volvo FH diesel) e rappresenta circa il 44% delle emissioni di CO2 della produzione (dalla culla al cancello) sul totale di 21 tonnellate di CO2 equivalenti per il Volvo FH diesel. Il Gruppo Volvo sta collaborando con diversi fornitori di acciaio a basse emissioni di CO2. L’acciaio a basse emissioni di CO2 sará un importante complemento all’acciaio tradizionale e riciclato utilizzato nei camion Volvo. Volvo Trucks si é impegnata a rispettare l’accordo di Parigi e a raggiungere l’azzeramento delle emissioni di gas serra nella catena di fornitura entro il 2040. “Ci impegniamo costantemente per ridurre ulteriormente la nostra impronta climatica. Ci stiamo anche muovendo verso una maggiore circolaritá sia nelle nostre operazioni che nei nostri veicoli. Molti dei nostri stabilimenti, trasporti e rivenditori oggi funzionano con energia rinnovabile”, afferma Jan Hjelmgren. I materiali principali di un camion Volvo FH diesel sono acciaio (47%), ghisa (26%), polimeri (11%) e alluminio (8%). Essi rappresentano circa il 44%, il 26%, il 14% e l’8% delle emissioni di CO2 derivanti dalla produzione (dalla culla al cancello) su un totale di 21 tonnellate di CO2 equivalenti per il Volvo FH diesel. foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia (ITALPRESS). tvi/com 10-Set-24 16:21

