Volvo Trucks Italia prosegue partnership con Four Sustainable Logistics

MILANO (ITALPRESS) – Prosegue la partnership strategica di Volvo Trucks e l’operatore Four Sustainable Logistics per nuove soluzioni di trasporto a Zero Emissioni. L’operatore Four Sustainable Logistics compie un ulteriore passo avanti nella mobilitá e logistica sostenibile con l’ampliamento della propria flotta di camion elettrici. Il numero totale di mezzi a zero emissioni della rete di Four raggiunge quota 40, con l’arrivo di tre nuovi veicoli Volvo Trucks, un traguardo significativo nel panorama italiano ed europeo del trasporto merci. Due trattori elettrici Volvo FHE 4X2 con cabina Globetrotter frontale Classic, catena cinematica elettrica e 540 kWh di potenza nominale fornita dalle “cubic” batterie di Volvo e possibilitá di ricarica sia in AC a 43kW sia in DC fino a 250kW. Four é inoltre il primo cliente a sperimentare il nuovo pacchetto di servizi di ricarica “Bundle Volvo” ed utilizzare la stazione di ricarica Elinta Charge AC da 43 kW, il servizio di assistenza, monitoraggio e reportistica di analisi fornito da Fleet220. Un carro elettrico Volvo FEE 6X2, equipaggiato con quattro pacchi batterie circa 264 kWh, allestito con cassa Lamberet e gruppo frigo Carrier Syberia per una missione di trasporto cittadina. Con il supporto di RBS (Rental Business Solution), una divisione del Gruppo Volvo, specializzata nell’offerta di noleggio a lungo termine per veicoli Volvo, questa operazione si inserisce in una partnership strategica tra Volvo Trucks Italia e Four Sustainable Logistics, aziende accomunate da un forte impegno nella transizione energetica verso un trasporto a Zero Emissioni. Con l’adozione di soluzioni innovative e altamente performanti, Four Sustainable Logistics conferma il proprio ruolo di pioniere nella logistica sostenibile, contribuendo concretamente alla decarbonizzazione del settore. “L’incontro con Four Sustainable Logistics risale a qualche anno fa e da allora ne é stata fatta di strada. La visione sull’evoluzione del trasporto pesante é stata da sempre la stessa e la forza, tuttora, é quella di riuscire ad unire competenze diverse e complementari. Un vero lavoro di squadra che ha coinvolto anche attori diversi, nella ricerca della soluzione piú giusta e completa. Dal nostro incontro con gli amministratori delegati delle due aziende, sono state rafforzate le basi per dare continuitá ai diversi progetti”, ha dichiarato Sabrina Loner, eMob Product Homologation Director di Volvo Trucks Italia. “Questo investimento testimonia il nostro approccio a un mercato sempre piú orientato verso soluzioni di trasporto a basso impatto ambientale,” ha dichiarato Francesco Carrozzini, Responsabile dello sviluppo di Four Sustainable Logistics. “Il nostro impegno consiste nel progettare, insieme ai clienti, servizi anche economicamente sostenibili: un risultato possibile grazie a una visione di medio e lungo periodo condivisa, che integra l’aumento dell’autonomia di carica dei mezzi, la formazione di autisti altamente qualificati, l’uso di software per l’ottimizzazione e la pianificazione dei percorsi e la diffusione sempre piú capillare di infrastrutture di ricarica adatte a questi mezzi”. Carrozzini ha inoltre annunciato futuri investimenti: “Stiamo pianificando l’acquisto di altri cinque camion elettrici entro la fine del 2025, in collaborazione con clienti di primo piano, replicando le caratteristiche dei veicoli che ritiriamo oggi. Sommati agli acquisti giá pianificati dai partner, la rete Four raggiungerá la soglia di 50 camion elettrici entro la fine dell’anno”. La partnership tra Volvo Trucks e Four si conferma vincente e si estende anche alle iniziative no profit, come la partecipazione a SOS LOGistica: l’associazione per la logistica sostenibile di cui Volvo Trucks é partner dallo scorso ottobre. Fondata vent’anni fa, SOS LOGistica promuove e diffonde le migliori pratiche di sostenibilitá logistica, affiancando soci e operatori del settore nell’integrare la sostenibilitá come leva strategica e competitiva e contribuendo attivamente alla trasformazione sostenibile dei processi di logistica. foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia (ITALPRESS). tvi/com 24-Mar-25 11:16

