Volvo Trucks per l’aerodinamica si ispira all’industria aerospaziale

MILANO (ITALPRESS) – Volvo Trucks introduce nuovi miglioramenti aerodinamici applicando ai suoi mezzi pesanti un concetto collaudato dell’industria aerospaziale. Modifiche discrete ma d’impatto alla cabina del camion ridurranno in modo significativo la resistenza aerodinamica, il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Volvo ha recentemente vinto il 2025 Green Truck Award con il Volvo FH Aero, grazie soprattutto a un motore altamente efficiente e alla nuova cabina aerodinamica Aero. Tuttavia, questo é stato anche il primo vero test della piú recente tecnologia Volvo per combattere la resistenza dell’aria. Gli stabilizzatori del flusso d’aria della cabina, estensioni su spoiler, fender laterali cabina e minigonne del telaio modificate sono modifiche discrete ma potenti che fanno la differenza per l’aerodinamica. Ció significa che l’autonomia, il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica possono essere migliorati fino al 2%, oltre alle efficienze giá raggiunte. Ció significa che il Volvo FH Aero, grazie ai miglioramenti aerodinamici, puó offrire un’efficienza del carburante fino al 7% superiore rispetto al Volvo FH normale che ha sostituito. foto: ufficio stampa Volvo Trucks (ITALPRESS). tvi/com 12-Mag-25 15:35

