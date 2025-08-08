Von der Leyen “Israele riconsideri piani su Gaza”

agenzia

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La decisione del governo israeliano di estendere ulteriormente la sua operazione militare a Gaza deve essere riconsiderata. Allo stesso tempo, é necessario il rilascio di tutti gli ostaggi, trattenuti in condizioni disumane. E gli aiuti umanitari devono avere accesso immediato e senza restrizioni a Gaza per fornire ció di cui c’é urgente bisogno sul terreno. Un cessate il fuoco é necessario ora”. Cosí la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. (ITALPRESS). -Foto Ipa Agency- ads/lcr/red 08-Ago-25 14:40

