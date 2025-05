Webuild, a Milano donati oltre 500 nuovi alberi per Parco Forlanini

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Oltre 730 alberi messi a dimora ai Giardini Pubblici Indro Montanelli e al Parco Forlanini, grazie alla generositá di Msc Foundation e di Webuild, che hanno partecipato come donatori alla raccolta fondi ‘Milano per gli Alberi’, l’iniziativa partecipativa e corale avviata dal Comune di Milano per il ripristino del verde dopo il nubifragio che colpí la cittá nell’estate del 2023 con raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 100 Km/h, provocando la caduta di oltre 4mila piante. Ora che aono terminati i lavori di piantumazione in questi due importanti parchi cittadini, il Comune ha voluto ringraziare pubblicamente i due donatori in un evento che si é tenuto oggi a Palazzo Marino in cui sono stati presentati i due progetti di messa a dimora delle alberature e a cui hanno partecipato, oltre a rappresentanti del Comune di Milano, anche Pietro Salini, amministratore delegato Webuild, e Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della Divisione Crociere del Gruppo MSC e Presidente del Comitato esecutivo di MSC Foundation. In particolare, grazie alla donazione di Webuild, al Parco Forlanini – che durante il nubifragio ha perso piú di 300 piante – sono stati messi a dimora 510 alberi, tra cui pioppi, tigli, bagolari, salici, querce, cedri, aceri e platani. Grazie alla donazione di Msc Foundation, invece, ai Giardini Pubblici Indro Montanelli – uno dei parchi piú colpiti dal nubifragio con la perdita di 187 alberi, il danneggiamento di 4 alberi monumentali – sono stati messi nuovamente a dimora 220 alberi. Tra le specie piantumate troviamo frassini, canfore, magnolie, querce, aceri, ippocastani; e ancora: pino strobo, gleditsia, ginkgo biloba, sono per citarne alcune. Le specie delle alberature messe a dimora sono state scelte perchê caratterizzate da una buona resistenza a elevate temperature, alla siccitá, all’inquinamento urbano e agli attacchi di patogeni e parassiti: in alcuni casi sono stati effettuate semplici sostituzioni, in altri inserimenti mirati per limitare eventuali danni e stress legati proprio all’innalzamento delle temperature e all’inquinamento urbano. “Le immagini degli alberi abbattuti dalla violenza del nubifragio che ha colpito la cittá a luglio 2023 sono un ricordo ancora vivido nella memoria di tutti noi – ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala -. La cittá si é subito attivata per rimettere in sicurezza i parchi, dando avvio anche alla raccolta fondi ‘Milano per gli alberi’. Ringrazio MSC Foundation e WeBuild per aver aderito a questa iniziativa. Attraverso le loro donazioni, oggi la ferita inferta dall’alluvione del 2023 al verde di due parchi simbolo della nostra cittá come i Giardini Montanelli e il Parco Forlanini puó dirsi finalmente guarita”. “Contribuire alla cura degli spazi verdi della cittá, in particolare di questi di due parchi a cui i milanesi e le milanesi sono da sempre affezionati, non é solo un atto di generositá, ma un segnale forte di responsabilitá condivisa, di senso civico e anche di appartenenza alla nostra cittá. Rinnovo quindi la nostra gratitudine verso Msc Foundation e Webuild che hanno scelto di essere vicini al Comune di Milano e, in fondo, a tutti i cittadini e le cittadine partecipando al fondo ‘Milano per gli Alberi’: il loro impegno é un esempio virtuoso di cittadinanza attiva, capace di generare valore per l’intera comunitá, e di condivisione del bene comune”, ha aggiunto l’assessora al Verde Elena Grandi. “Siamo orgogliosi di contribuire a rendere Milano una cittá sempre piú sostenibile, con iniziative a supporto del Comune e dei cittadini come ‘Milano per gli alberi’ – ha dichiarato Pietro Salini, Amministratore Delegato Webuild -. Grazie a questa collaborazione sono stati piantati oltre 500 nuovi alberi nel Parco Forlanini, contribuendo cosí a preservare il patrimonio verde di Milano. Il progetto fa parte di un impegno piú ampio che abbiamo per la cittá. Nel corso degli anni Webuild ha realizzato tutte e cinque le linee metro di Milano, dalla ‘Linea rossa’ del 1964 alla ‘Linea blu’ del 2024, progetti infrastrutturali che hanno cambiato il volto della cittá unendo centro e periferie”. “La M4 – ha proseguito – é un’opera dal grande valore non solo ingegneristico ma anche in termini di sostenibilitá, valorizzazione del patrimonio storico e artistico e riqualificazione urbana. Con la costruzione della M4 abbiamo dimostrato che opere estremamente complesse si possono consegnare anche in un contesto storico di instabilitá, come il periodo del post Covid, grazie ad una stretta collaborazione con le istituzioni e i clienti. Questa metropolitana rappresenta per la cittá un successo reso possibile dalla visione di lungo periodo delle diverse amministrazioni che a Milano si sono succedute e dalla capacitá di lavorare tutti insieme, amministrazioni, sovrintendenza, costruttori e imprese della filiera”. “Siamo particolarmente orgogliosi di vedere lungo tutto il percorso della M4 le aree verdi che dal centro alla periferia rendono questa cittá ancora piú a misura d’uomo, con la riqualificazione di oltre 246.000 metri quadrati di aree urbane, di cui piú di 66.000 metri quadrati destinati a verde pubblico, piste ciclabili e parchi giochi. A Milano, cosí come nelle metropolitane realizzate o in corso di realizzazione a Roma, Salonicco, Copenaghen e Riyadh, la rigenerazione urbana é stata elemento imprescindibile per accompagnare l’evoluzione delle cittá e l’implementazione del binomio infrastrutture e bellezza”, ha concluso Salini. “Siamo orgogliosi di aver contribuito alla ripiantumazione di 220 nuovi alberi presso i Giardini Montanelli, cuore verde e simbolo di questa cittá – ha sottolineato Pierfrancesco Vago, Presidente esecutivo della Divisione Crociere del Gruppo MSC e Presidente del Comitato esecutivo della MSC Foundation -. L’iniziativa riflette l’essenza della MSC Foundation, il cuore filantropico del nostro Gruppo, impegnata in progetti di conservazione ambientale e nel sostegno delle comunitá, come dimostrano le 27 iniziative supportate in Italia dal 2019. La rigenerazione del verde pubblico non comporta solo piantare alberi. Significa garantire salute, resilienza climatica, bellezza e senso di appartenenza, rafforzando l’identitá collettiva il senso di comunitá. Grazie alla partnership con il Comune di Milano, pensiamo di aver contribuito a restituire alla cittá non solo un’area di verde, ma anche una parte dello spirito che la anima”. – Foto ufficio stampa Webuild – (ITALPRESS). sat/com 07-Mag-25 17:34

