Webuild, contratto da 1,1 miliardi di euro per un ospedale in Australia

MILANO (ITALPRESS) – Webuild si rafforza in Australia con un nuovo progetto strategico nel settore ospedaliero. Il Gruppo ha firmato oggi il contratto da 1,8 miliardi di dollari australiani (1,1 miliardi di euro) di valore complessivo per la progettazione e la costruzione del Women and Babies Hospital di Perth, in Western Australia. Il progetto sará realizzato interamente da Webuild. Commissionato dal Western Australia Government, il progetto é destinato a sostituire il centenario King Edward Memorial Hospital e ad espandere i servizi sanitari per donne, bambini e famiglie nello Stato del Western Australia, potenziando la capacitá di offerta di due presidi sanitari importanti: il complesso del Fiona Stanley Hospital e l’Osborne Park Hospital. “Il Gruppo Webuild mette al servizio di questo progetto un expertise consolidato su scala globale che include la progettazione e la realizzazione di circa 200 strutture sanitare nel mondo, inclusi alcuni dei centri di eccellenza piú innovativi e all’avanguardia nel settore dell’edilizia sanitaria, in Italia e all’estero, tra cui l’Ospedale dell’Angelo di Venezia-Mestre, struttura d’eccellenza e all’avanguardia ancora oggi tra gli ospedali piú belli d’Europa, e i Quattro Ospedali Toscani in Italia”, si legge in una nota. Con il nuovo Women and Babies Hospital di Perth, Webuild e la sua controllata australiana Clough rafforzano la loro presenza in Australia, secondo mercato del Gruppo piú grande dopo l’Italia, dove a novembre scorso si é aggiudicato anche il contratto da 1,7 miliardi di dollari australiani per il lotto Tunnels North del Suburban Rail Loop East di Melbourne, nuova linea metro che andrá a rafforzare il sistema di mobilitá sostenibile della cittá. A Perth, il Gruppo ha giá realizzato l’Airport Line (giá nota come Forrestfield-Airport Link), 8,5 chilometri di linea per il collegamento del centro della cittá con i quartieri orientali e, in Western Australia, ha un track record che include la realizzazione di oltre 100 progetti, inclusi il Narrows Bridge e i Graham Farmer Freeway Tunnels. Attualmente, é impegnato nel progetto per il potenziamento dell’impianto per il trattamento delle acque reflue piú grande dello Stato, a sud di Perth. Nella regione di Pilbara, in Western Australia, il Gruppo sta realizzando uno degli impianti di urea per la produzione di fertilizzanti piú grandi al mondo, insieme al Dampier Bulk Handling Facility, una infrastruttura strategica per il potenziamento del porto di Dampier. A Melbourne, il Gruppo sta realizzando i tunnel del North East Link, una tratta importante della rete autostradale della cittá, mentre a Sydney, sta partecipando allo sviluppo della Sydney Metro che collegherá la cittá al Western Sydney International Airport, il piú grande progetto in PPP (Public-Private Partnership) nel New South Wales. Nello stesso Stato, Webuild e Clough stanno realizzando anche Snowy 2.0, il piú grande progetto per la produzione di energie rinnovabili in costruzione nel paese. – Foto ufficio stampa Webuild – (ITALPRESS). sat/com 28-Mag-25 10:19

