Weekend di porte aperte per il nuovo Dacia Duster

ROMA (ITALPRESS) – Questo fine settimana (21-22 settembre) vedrá il debutto ufficiale sul mercato italiano del nuovo Dacia Duster, attesissima terza generazione di un modello iconico che ha democratizzato il concetto di SUV. A diversi mesi di distanza del reveal mondiale e dall’apertura ordini nel nostro Paese, il marchio avvia ufficialmente dal prossimo week end le consegne. La nuova generazione affronta il mercato italiano forte di un ottimo portafoglio ordini raccolto nei mesi scorsi, grazie a diverse frecce nel suo arco, primo fra tutti il vincente rapporto qualitá prezzo. Scelto dai clienti italiani in netta prevalenza negli allestimenti di vertice, Journey ed Extreme, ha conquistato migliaia di persone che hanno deciso di ordinarlo tempo addietro, in molti casi a scatola chiusa, senza mai averlo visto dal vivo. In questa fase di lancio Dacia ha deciso di proporre ai propri clienti Nuovo Duster full Hybrid 140 in allestimento Journey con un’offerta finanziaria ad hoc: dopo aver versato un anticipo di 5.630 euro, bastano 149 euro al mese (36 mesi) per poter mettersi al volante della versione al vertice della gamma in allestimento top. TAN 3,49%, TAEG 4,43% ed una rata finale di 19.530 euro. Duster é un modello che oltre ad aver democratizzato il concetto di SUV nel mercato, ha reso accessibile ai piú la vocazione all’avventura, alla vita all’aria aperta con un compagno di viaggio in grado di affrontare i percorsi piú difficili con affidabilitá, robustezza, praticitá ed un invidiabile rapporto qualitá prezzo. Totalmente rinnovato nella qualitá, nel design, nei contenuti tecnologici e nel comfort, rappresenta un’offerta quasi unica nel mercato. Un prodotto concreto, in grado di vivere le avventure di ogni giorno ma offrendo al contempo un costo di acquisto e gestione di riferimento nella categoria. Le nuove ed inedite motorizzazioni ibride, poi, ampliano ancor piú la gamma di prodotto, permettendo di offrire ai clienti un SUV compatto ma anche moderno ed al passo coi tempi, ma sempre concreto, con un livello di tecnologia richiesto dal cliente di oggi. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 20-Set-24 17:02

