Yamaha presenta il nuovo scooter sportivo XMAX 300

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Yamaha ha presentato la versione 2025 dello scooter sportivo XMAX 300. Tra le novitá piú importanti del modello c’é la possibilitá di rimanere in contatto anche se sei alla guida, scaricando l’app MyRide che permette di connettere lo smartphone allo scooter tramite Bluetooth e visualizzare le chiamate in arrivo e i messaggi sulla strumentazione LCD da 4,3 pollici. L’app fornisce anche una gran quantitá di dati, tra cui il consumo medio di carburante, i dettagli del viaggio, la velocitá, il tempo di guida, l’angolo di inclinazione. Il quadro strumenti mostra invece lo stato del veicolo e le informazioni sulla guida in un formato chiaro e facile da capire. Sopra il tachimetro digitale centrale c’é un contagiri a barre, con le icone per il carburante e la temperatura del motore su ciascun lato. Il design della scocca con i fari anteriori a X conferisce a XMAX 300 un look ancora piú caratteristico con le coperture laterali a forma di boomerang 3D e i lampeggiatori LED anteriori montati in alto migliorano la visibilitá in condizioni di traffico intenso, mentre la sella fornisce il massimo comfort nella guida in cittá con continue frenate e ripartenze. Il motore monocilindrico da 300 cc a quattro tempi raffreddato a liquido offre prestazioni di tutto rispetto mentre la tecnologia Blue Core riduce al minimno il consumo di carburante. Il controllo di trazione é di serie ed é progettato per garantire una maggiore sicurezza nella guida su strade bagnate o scivolose. Su XMAX 300 é inoltre disponibile l’accensione senza chiave Smart Key che ti permette anche di trovarlo in un parcheggio affollato. Lo scooter sportivo XMAX 300 puó essere facilmente adattato a diversi stili di guida e a diverse corporature, grazie al manubrio regolabile, agli ampi poggiapiedi e alla sella ridisegnata con uno spazioso vano portaoggetti sottostante, che puó contenere fino a 2 caschi integrali. Disponibile nei colori Icon Black e Sonic Grey , XMAX 300 é gia disponibile partire da 5.999 euro. Franco concessionario. foto: ufficio stampa Yamaha Italia (ITALPRESS). tvi/red 06-Mar-25 15:47

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA