Yamaha presenta il Tracer Day 2025, protagoniste nuove Tracer 7 e 7 GT

GERNO DI LESMO (ITALPRESS) – Yamaha torna a riaccendere la passione delle due ruote con il Tracer Day 2025, l’appuntamento dedicato agli amanti del turismo sportivo che rappresenta l’occasione per provare le sport-tourer della casa di Iwata. La data da segnare in calendario é sabato 13 settembre, quando nelle Concessionarie Ufficiali Yamaha prenderá vita una giornata speciale in cui sará possibile scoprire e provare le nuove TRACER 7 e TRACER 7 GT, dotate di tecnologie avanzate, comfort di livello superiore e un design ancora piú distintivo. Una delle novitá é l’adozione dell’acceleratore elettronico Y-CCT (Yamaha Chip Controlled Throttle) in abbinamento allo Yamaha Ride Control (YRC), che consentono di selezionare tre modalitá di guida – Sport, Street e Custom, per adattare potenza e controllo ad ogni situazione. La terza modalitá, configurabile anche tramite smartphone e l’app MyRide, permette di impostare le caratteristiche di erogazione e intervento dei sistemi elettronici secondo le proprie preferenze. Il telaio in acciaio ad alta resistenza, il nuovo forcellone piú lungo, le nuove ruote forgiate, la forcella a steli rovesciati, il serbatoio da 18 litri e il nuovo telaietto posteriore, che offre maggiore spazio al passeggero, assicurano comfort, guidabilitá, stabilitá e un’elevata autonomia. La versione GT aggiunge ulteriori elementi premium, come il parabrezza regolabile, le manopole riscaldate e una sella pilota e passeggero piú ampia, pensata per garantire comfort anche nei viaggi piú lunghi, oltre alle borse rigide di serie e al cavalletto centrale. Il motore bicilindrico CP2 da 690 cc Euro5+ offre una coppia fluida e un comportamento equilibrato in ogni condizione di guida. La frizione antisaltellamento contribuisce a rendere la moto piú sicura e facile da gestire, facilitando le decelerazioni e i cambi di marcia. Le linee compatte e dinamiche si combinano con la nuova carrozzeria, progettata per proteggere dal vento e rendere i movimenti in sella piú dinamici. I fari full LED garantiscono visibilitá ottimale, mentre le luci di posizione a effetto di luce dinamico valorizzano lo stile distintivo della TRACER. Il display TFT da 5″ mostra informazioni in modo chiaro e consente di gestire la connettivitá con smartphone e la navigazione Garmin di serie gratuita, mentre funzioni come ESS (Emergency Stop Signal) e le frecce con spegnimento automatico contribuiscono a migliorare la sicurezza durante la guida. Il Tracer Day 2025 é un appuntamento imperdibile per toccare con mano gli ultimi modelli della gamma Yamaha Sport Touring e la loro straordinaria versatilitá, che combina sicurezza e divertimento, comoditá e stile, rendendoli perfetti anche per i viaggi lunghi in coppia. foto: ufficio stampa Yamaha Italia (ITALPRESS). tvi/red 10-Set-25 15:47

