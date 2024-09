Zelensky a Washington tra nuovi aiuti militari e contrasti con Trump

agenzia

(WASHINGTON) (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In una giornata nuvolosa ma calda il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto tappa alla Casa Bianca per incontrare separatamente il presidente Joe Biden e la sua vice Kamala Harris. Il primo appuntamento del premier ucraino si é svolto nello studio ovale con il presidente Biden, che prima del bilaterale aveva annunciato nuovi aiut militarii da 7,9 miliardi di dollari in favore dell’Ucraina. Biden e Zelensky durante l’incontro erano seduti uno accanto all’altro. Entrambi i leader hanno dialogato per pochi minuti senza rispondere ad altre domande dei giornalisti. In questa occasione Zelensky ha ringraziato Biden per il nuovo pacchetto di aiuti militari: “Signor Presidente, grazie per il suo forte sostegno nell decisione di aiutarci a proteggere l’Ucraina – ha affermato Zelensky -. Apprezziamo profondamente che l’Ucraina e l’America siano rimaste fianco a fianco fin dal primo momento di questa terribile invasione russa. È molto importante condividere la stessa visione per il futuro della sicurezza dell’Ucraina nell’Unione Europea e nella Nato. Oggi abbiamo un nuovo pacchetto di supporto, 7,9 milioni di dollari, questo sará di grande aiuto. Inoltre ho condiviso con il presidente Biden un piano di vittoria e ci stiamo preparando a discutere i dettagli”. Successivamente Zelensky ha incontrato Harris. Il bilaterale tra i due é stato preceduto da una conferenza stampa in cui la vicepresidente, candidata alle prossime elezioni, ha ribadito l’importanza di continuare a supportare l’Ucraina: “Dobbiamo difendere i nostri valori democratici contro gli aggressori. La battaglia ucraina conta per gli Stati Uniti, é una battaglia per la loro libertá e la democrazia contro un brutale dittatore. I loro ideali sono fondamentali per chi é americano. Supportare i nostri amici ha reso l’America la nazione piú prospera del mondo”, ha affermato la vicepresidente. Prima di incontrare Biden e Harris, Zelensky ha fatto tappa a Capitol Hill, dialogando con gli esponenti democratici e repubblicani per piú di un’ora. Nei due anni e mezzo trascorsi dall’inizio della Guerra il Congresso ha approvato circa 175 miliardi di dollari di aiuti e assistenza militare per l’Ucraina. Tuttavia l’amministrazione Biden nelle ultime settimane ha anche dovuto affrontare le crescenti critiche degli esponenti repubblicani, uno su tutti Donald Trump, candidato alle prossime elezioni, che ha criticato Zelensky, definendolo “il piú grande venditore della storia, ogni volta che viene qui se ne va con 60 miliardi di dollari”. Secondo precedenti indiscrezioni Zelensky aveva pianificato anche un incontro con Trump nel corso di questa settimana, ma l’ex presidente ha rifiutato l’invito. Si tratta di dinamiche per cui non é difficile comprendere che il futuro supporto all’Ucraina da parte degli Stati Uniti passa anche dalle prossime elezioni.(ITALPRESS). Foto: xp9 xp9trl/red 26-Set-24 23:09

