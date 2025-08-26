Zelensky “Accelerare i colloqui sulle garanzie di sicurezza”

agenzia

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ho tenuto un incontro con i militari sulla situazione in prima linea e nelle zone di confine, sulla formazione delle riserve e sul lavoro con i partner sulle garanzie di sicurezza”. Lo scrive sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “È stato presentato un rapporto sul lavoro con tutti i partner della Coalizione dei Volenterosi. Riunioni e contatti di lavoro si terranno durante la settimana. Abbiamo sottolineato la necessitá di accelerare il ritmo dei lavori. La componente di difesa delle garanzie di sicurezza dovrá essere definita in dettaglio nel prossimo futuro”, spiega. Dal punto di vista militare “abbiamo discusso in dettaglio le esigenze chiave di ciascuna unitá. È molto importante che siano le nostre unitá a definire la situazione nelle zone di confine delle regioni di Sumy e Kharkiv. Stiamo anche prestando la dovuta attenzione alle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia: abbiamo discusso della necessitá di rifornimenti aggiuntivi specificamente per questi settori”, ha concluso. (ITALPRESS). – foto: Ipa Agency – col4/red 26-Ago-25 15:29

