Zelensky “Acceleriamo sulle forniture dei sistemi di difesa aerea”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Stiamo accelerando la fornitura di ulteriori sistemi di difesa aerea per migliorare la protezione contro i missili. Contiamo sul massimo impegno dei diplomatici ucraini nei contatti con i partner”. Cosí il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X. “Ho incaricato il Segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale, Rustem Umerov, di coordinare i funzionari governativi, le amministrazioni regionali e le aziende energetiche per l’approvvigionamento di ulteriori sistemi di difesa aerea a corto e medio raggio, nonchê per l’aumento dei finanziamenti per i produttori di droni”, ha sottolineato. “Stiamo preparando una riunione dello staff tecnico che coinvolgerá i produttori ucraini. Aumenteremo la produzione delle nostre capacitá di attacco. L’efficacia degli attacchi ucraini in profonditá deve aumentare significativamente”, ha concluso. (ITALPRESS). – foto: Ipa Agency – col4/red 01-Set-25 19:03

