Zeman ricoverato al Gemelli per sospetta ischemia cerebrale

agenzia

Il tecnico boemo é “vigile e collaborante” ROMA (ITALPRESS) – Il mondo del calcio in apprensione per le condizioni di salute del tecnico boemo Zdenek Zeman, classe 1947. L’ex allenatore di Roma e Lazio é infatti ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in Stroke Unit per sospetta ischemia cerebrale, patologia di cui Zeman ha giá sofferto in passato. La struttura ospedaliera fa sapere all’Italpress che Zeman é comunque “vigile e collaborante” e che sta proseguendo gli accertamenti, ricevendo le terapie adeguate. “Lo sai mister, siamo sempre con te”, scrive il Pescara sui social, dedicando un pensiero a un allenatore legato alla storia del club abruzzese. Il Pescara, tra l’altro, é l’ultima squadra guidata dal tecnico ceco nella stagione 2023-2024. Il boemo fu costretto a dimettersi nel febbraio 2024 per problemi di salute. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mc/red 27-Feb-25 17:16

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA