Almaviva, la Regione chiede una proroga della cassa integrazione per i lavoratori

La richiesta ai ministeri

Gli ammortizzatori sociali scadranno infatti il 31 dicembre

Gli assessori regionali al Lavoro, Nuccia Albano, e alle Attività produttive, Edy Tamajo, hanno chiesto la proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori di Almaviva al ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, e al ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone. Gli ammortizzatori sociali, infatti, scadranno il prossimo 31 dicembre.

«Considerate l’urgenza e la necessità di garantire la continuità del sostegno economico ai dipendenti – dice l’assessore Albano – abbiamo ritenuto necessario chiedere la proroga della cassa integrazione straordinaria, in attesa della definizione di nuove proposte risolutive. La Regione Siciliana, in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia, sta continuando a svolgere attività di politiche attive del lavoro e continuerà ad intraprendere tutte le iniziative volte a trovare un concreto sbocco occupazionale per i lavoratori».