Amts, la lettera aperta dei lavoratori: «Mai un servizio tanto scadente. Bellavia deve dimettersi»

Trasporto locale

«Gli utili servono per l’azienda non per la pubblicità personale», è scritto nel lungo atto d'accusa

«A lei, egregio amministratore unico, avvocato Bellavia, chiediamo, infine, con il dovuto rispetto di farsi da parte. Siamo certi che altrove lei si troverà meglio e noi di conseguenza anche». Si conclude così una lettera aperta firmata da «i lavoratori» dell’Amts e indirizzata a questo quotidiano. Un lungo atto d’accusa rivolto a Giacomo Bellavia, prima presidente del cda di Amt e poi, dopo la fusione tra Amt e Sostare, amministratore unico dell’attuale Azienda metropolitana trasporti e sosta spa.La lettera aperta è «l’ultimo strumento utilizzabile», dice chi la scrive, «per tentare di avviare un dialogo, concreto e leale, sulle esigenze del personale di Amts Catania». E, soprattutto, per attirare l’attenzione del Comune di Catania di fronte allo «stato di frustrazione e stanchezza della maggioranza dei lavoratori dell’azienda rispetto a modalità di gestione improntate, esclusivamente, a continui comportamenti punitivi dei lavoratori».

«È sotto gli occhi di tutti come negli ultimi sei anni il servizio di trasporto pubblico abbia subito un continuo e progressivo declino a causa del quale sono sempre meno i cittadini che scelgono di farne uso. È un dato incontrovertibile come ormai siano sempre meno i mezzi (bus) in circolazione e come aumentino di continuo i tempi di attesa alle fermate». Disservizi dovuti, per i lavoratori, alla decisione di «dedicare gli sforzi industriali esclusivamente alle attività di contorno come car e bike sharing e bike sharing (fra l’altro con risultati del tutto insufficienti) trascurando, volutamente e sfacciatamente, l’organizzazione di un settore aziendale fondamentale quale è quello del cosiddetto movimento».Il documento prosegue poi con un elenco di sette punti che contestano il presunto «ordine» messo all’interno dell’azienda del trasporto pubblico locale catanese. «Ha dimezzato linee che servivano capillarmente la cittadinanza […] fornendo così un servizio scadente»; «ha ridotto il personale considerevolmente assumendo, mediante concorso per solo titoli, lavoratori ultrasessantenni ormai prossimi alla pensione e, comunque, già stanchi e demotivati». E poi avrebbe «aumentato i costi assumendo guardie giurate per sostituire i nostri verificatori senza di fatto avere alcun utile ritorno in termini di contrasto all’evasione tariffaria» e «affidando la manutenzione dei mezzi a diverse ditte esterne e creando una totale disorganizzazione».