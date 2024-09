Assunzioni lavoratori Asu entro il 15 settembre, per Fp Cgil è «una beffa per i Comuni»

Precari

Gli Asu degli enti locali in attesa sono 2.800. Alla data attuale soltanto 200 sono stati stabilizzati

«Le dichiarazioni di ieri dell’assessore regionale del Lavoro Nuccia Albano, contenute in un comunicato stampa, in cui si invitano i Comuni a procedere alla stabilizzazione dei lavoratori Asu entro il prossimo 15 settembre, assume la connotazione della beffa». Così in una nota la Fp Cgil Sicilia che rileva l’incongruenza tra il valore del bando e i tempi messi a disposizione delle stesse amministrazioni interessate ai processi di stabilizzazione. Nella nota Albano faceva riferimento anche a un contributo in favore degli enti, «sulla base delle risorse finanziarie stanziate», che può arrivare, per ciascun lavoratore Asu stabilizzato, fino a un massimo di 19.180 euro annui lordi comprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, fino alla conclusione delle attività lavorative.