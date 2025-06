«Avranno solo pensioni minime»: allarme del comitato Inps per migliaia di lavoratori delle P.A.

Previdenza

Per 8-10mila lavoratori con percorsi lavorativi frammentati si prospetta la pensione minima. «C'è un problema di sostenibilità sociale»

«C’è un problema di sostenibilità sociale ed economica rispetto ai pensionamenti di ex precari e precari della Pubblica amministrazione siciliana, per i quali è necessaria una soluzione per la gestione dell’immediato e dei prossimi anni per chi sta percorrendo l’ultimo miglio della propria carriera lavorativa». Lo afferma, in una nota, Valerio Tranchina del comitato regionale Inps Sicilia.

«Sono circa 8-10 mila lavoratori dipendenti di Comuni, Province, Regione e società partecipate – spiega Tranchina – ma anche dei Tribunali, dei Centri per l’impiego, delle parrocchie e altro, stabilizzati negli anni passati, ma ancora non tutti e non alla stessa maniera, che dopo un percorso lavorativo frammentato, fatto di contratti part-time, cioè 24 ore di servizio settimanale, di salari bassi e poveri, di grandi umiliazioni, costruito sulla costante incertezza rispetto al domani per sé e per le proprie famiglie a cui si prospetta una vecchiaia in pensione in modalità di sopravvivenza. Di questi lavoratori circa un migliaio sono appena andati in pensione con un assegno mensile al di sotto o pari alla pensione minima, circa 600 euro al mese, pur avendo lavorato per almeno 35 anni».